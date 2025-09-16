Las polémica han marcado la estadía de Carlos Palacios en Boca Juniors y el volante chileno protagonizó otro hecho controvertido, ahora durante el partido con Rosario Central.

El ex jugador de Colo Colo salió reemplazado a falta de 20 minutos para el pitazo final en el Gigante de Arroyito, situación que no le gustó para nada, porque le reclamó a Juan Pablo Úbeda, quien estaba dirigiendo al cuadro Xeneize por las complicaciones médicas de Miguel Ángel Russo.

La Joya se fue enojado de la cancha en Rosario y cargó contra la mano derecha de Russo, situación que quedó al descubierto durante la transmisión de ESPN.

Mariano Closs critica a Carlos Palacios por feo gesto en Boca

La situación le puede costar caro a Palacios, porque este martes en el regreso a los entrenamientos de Boca puede conocer su sanción, ya que tiene una conversación pendiente con Russo.

La situación que protagonizó Palacios fue analizada por el periodista y relator argentino Mariano Closs, quien en ESPN se lanzó contra el chileno.

“A nadie le gusta salir, pero hay formas y formas. Palacios sale despacio, caliente. ‘¿En serio salgo yo?’, ¿sabes que denota eso?: ‘Si yo estoy mejor que mis compañeros’”, dijo de entrada el popular narrador transandino.

“Nosotros somos amateurs, pero también jugamos a la pelota. Sabemos cuando te sacan caliente y cuando te sacan caliente simplemente porque quieres seguir jugando”, agregó.

Carlos Palacios está en medio de una nueva polémica. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Para finalizar, la voz de la señal internacional fue fuerte con el ex seleccionado chileno.

“Después hasta Claudio Úbeda queda con mala cara pobre, descolocado. Porque le sigue hablando hasta cuando sigue caminando. Para mí este es un enojo de: ‘¿Por qué no te fijas lo que hay adentro y me estás sacando a mí?’”, cerró.

