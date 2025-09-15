Una vez más, el delantero chileno Carlos Palacios protagoniza una fuerte polémica en Argentina. Esta vez ocurrió en el último duelo de Boca Juniors, este domingo, donde igualó de visita por 1-1 con Rosario Central.

El ex Colo Colo comenzó como titular en el equipo de Miguel Ángel Russo, y debió salir de la cancha en el minuto 72 por Alan Velasco, algo que no le gustó al nacional quien increpó con alevosos gestos al ayudante técnico xeneize Claudio Úbeda.

Una reacción que no cayó para nada bien entre los hinchas de Boca y que provocó un posicionamiento de parte del club hacia el polémico gesto de Palacios. La cadena TyC Sports reveló qué ocurrirá de ahora en más con “La Joya”.

ver también ¡No le gustó nada salir! La nueva polémica que protagoniza Carlos Palacios en Boca Juniors

La decisión de Boca con Palacios tras nueva polémica

Desde la propia estación televisiva contaron que los propios compañeros de equipo del chileno debieron salir a calmarlo para evitar un conflicto mayor en Rosario, y no tomaron una medida inmediata en contra del atacante.

Lo anterior, pues este lunes tuvieron jornada libre en Boca y recién este martes volverán a los entrenamientos. Será este 16 de septiembre que habrá una nueva reunión entre el técnico Russo y Palacios, apuntó la información en Argentina.

“Es probable que el cuerpo técnico mantenga una charla con él en la práctica de mañana para aclarar y dar por terminado el asunto. Pero si el entrenador de 69 año así lo dispone,podría volver a jugar el próximo domingo ante Central Córdoba”, finaliza TyC Sports.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números de “La Joya” en Argentina

Entre torneos locales, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, Carlos Palacios disputó hasta ahora un total de 2.019 minutos en cancha durante 27 juegos, en los que registra tres goles, cuatro asistencias y tres tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelve a jugar el “xeneize”?

Por la novena fecha del Grupo A en el Torneo de Clausura 2025 en Argentina, Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Central Córdova este domingo 21 de septiembre a las 21:15 horas (de Chile).

Publicidad