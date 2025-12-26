Todavía no se hace oficial su incorporación como nuevo entrenador en Universidad de Chile, pero el argentino Francisco Meneghini ya trabaja con miras a la temporada 2026, especialmente en la conformación del plantel.

En esa línea, “Paqui” ya activó su podadora en La Cisterna. Prueba de ello fueron las salidas del defensor Ignacio Tapia, el volante Mauricio Morales, más los delanteros Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra. No serán las únicas con miras a la próxima campaña.

Según dio a conocer el sitio Bolavip, otros dos futbolistas de la U no serán tomados en cuenta por Meneghini y deberán salir de la institución en busca de nuevos horizontes. Trabajo que el DT hace en conjunto con la dirección deportiva del club.

Meneghini decretó dos nuevas salidas en la U de Chile

El primero de los futbolistas que dejará el Romántico Viajero no estuvo en el club durante las últimas dos temporadas, por decisión del anterior técnico Gustavo Álvarez, hablamos del mediocampista Renato Cordero, que viene de ganar la Primera B con Universidad de Concepción.

El segundo jugador que se irá de la U para 2026 por decisión de “Paqui” Meneghini es el defensor central David Retamal, que si bien fue parte habitual del plantel, sumó pocos minutos en la última campaña.

¿Qué se viene para el futuro de ambos? La publicación indica que mientras Cordero tiene propuestas de cuadros del Ascenso, mas quiere jugar en Liga de Primera; Retamal cuenta con ofertas de equipos de la máxima categoría y en los próximos días habrá novedades.

Renato Cordero y David Retamal no seguirán en la U para 2026 (Photosport)

Los números de ambos futbolistas en 2025

Renato Cordero jugó 25 compromisos en Universidad de Concepción, con 1.422 minutos, anotó un gol y aportó con una asistencia: se coronó campeón y logró el ascenso. Por su parte, David Retamal estuvo en cancha durante 14 juegos, con 1.017 minutos en la cancha.

Así terminaron los azules en Liga de Primera

