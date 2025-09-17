Alianza Lima se prepara para un partidazo este jueves en su casa, donde los ojos de Sudamérica estarán puestos en su estadio para recibir a U de Chile. Los azules vienen de polémica serie contra Independiente, en Copa Sudamericana.

Por eso, tanto en el elenco chileno como en Conmebol quieren dejar atrás la barbarie de Avellaneda ante Independiente y en Perú se preparan con todo para no repetir la vergüenza de Argentina.

En ese sentido, el elenco inaico avisó exclusivas medidas de seguridad, con un arsenal de contingente policial y privado para recibir a la U, pese a que no está autorizado el público visitante.

Así esperan a U de Chile en Perú

Desde Alianza Lima avisaron un tremendo contingente de seguridad para un partido contra U de Chile que tiene autorizado solo público local, tras el castigo Conmebol a los azules. Pese a eso, la integridad de los chilenos será prioridad.

“Alrededor de 1400 policías y 300 efectivos privados, garantizarán la seguridad antes, durante y después del duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Conmebol envió 2 oficiales de seguridad. Migraciones está en alerta”, avisó el periodista local José Varela.

Publicidad

Publicidad

Es que en Perú saben que la U es un rival histórico de Colo Colo, equipo que mantiene una hermandad con ellos, además de que quieren evitar hinchas infiltrados en Lima, pese a la prohibición de parcialidad azul.

Tweet placeholder

El partido se jugará este jueves 18 de septiembre en el estadio de Matute, a las 21:30 horas de Chile, mientras que la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana será una semana después, en el Nacional.

Publicidad