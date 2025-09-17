Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

Se paraliza Perú: el histórico contingente de seguridad que espera a U de Chile ante Alianza Lima

Los incaicos no quieren repetir la vivido por Independiente y pese al castigo de hinchas azules, tomaron todas las precauciones.

Por Nelson Martinez

La U ya está en Lima para el duelo.
© Getty / Photosport.La U ya está en Lima para el duelo.

Alianza Lima se prepara para un partidazo este jueves en su casa, donde los ojos de Sudamérica estarán puestos en su estadio para recibir a U de Chile. Los azules vienen de polémica serie contra Independiente, en Copa Sudamericana.

Por eso, tanto en el elenco chileno como en Conmebol quieren dejar atrás la barbarie de Avellaneda ante Independiente y en Perú se preparan con todo para no repetir la vergüenza de Argentina.

En ese sentido, el elenco inaico avisó exclusivas medidas de seguridad, con un arsenal de contingente policial y privado para recibir a la U, pese a que no está autorizado el público visitante.

Así esperan a U de Chile en Perú

Desde Alianza Lima avisaron un tremendo contingente de seguridad para un partido contra U de Chile que tiene autorizado solo público local, tras el castigo Conmebol a los azules. Pese a eso, la integridad de los chilenos será prioridad.

Alrededor de 1400 policías y 300 efectivos privados, garantizarán la seguridad antes, durante y después del duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Conmebol envió 2 oficiales de seguridad. Migraciones está en alerta”, avisó el periodista local José Varela.

Publicidad

Es que en Perú saben que la U es un rival histórico de Colo Colo, equipo que mantiene una hermandad con ellos, además de que quieren evitar hinchas infiltrados en Lima, pese a la prohibición de parcialidad azul.

Tweet placeholder

El partido se jugará este jueves 18 de septiembre en el estadio de Matute, a las 21:30 horas de Chile, mientras que la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana será una semana después, en el Nacional.

Publicidad
Lee también
¿Se va de la U? Álvarez responde al interés de Perú
U de Chile

¿Se va de la U? Álvarez responde al interés de Perú

El aviso de la U a Alianza Lima previo a los cuartos de final de Sudamericana
U de Chile

El aviso de la U a Alianza Lima previo a los cuartos de final de Sudamericana

Tras la Supercopa: la U sigue soñando con un tri con Liga y Sudamericana
U de Chile

Tras la Supercopa: la U sigue soñando con un tri con Liga y Sudamericana

Boca se aburre de la Joya: "El puesto de Palacios está vacante"
Internacional

Boca se aburre de la Joya: "El puesto de Palacios está vacante"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo