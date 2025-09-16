Este jueves, Universidad de Chile se medirá ante Alianza Lima por el partido de ida en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en donde ambas escuadras dejarán todo en la cancha para asegurar su paso a la siguiente ronda y seguir avanzando en la competencia internacional.

La U se encuentra en un positivo momento luego de que la Conmebol le dio la clasificación tras la barbarie contra Independiente y luego de lograr una aplastante victoria contra Colo Colo en la Supercopa por 3 tantos a 0.

El encuentro de ida se disputará este 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, y ambos clasificados, sin importar el resultado que tenga el encuentro, se aseguraron una importante suma.

Sin importar el resultado: La plata que se embolsa la U por estar en cuartos de final

El torneo entrega significativos premios económicos a los clubes que logran avanzar de fase en la competencia. En la primera ronda, cada club participante recibe un monto base de 225 mil dólares (aproximadamente $217 millones de pesos chilenos).

A esto se suma un incentivo especial: por cada victoria obtenida como visitante este monto se eleva a 250 mil dólares ($241 millones).

Con su clasificación a cuartos de final, los dirigidos por Gustavo Álvarez aseguró un premio de 700 mil dólares ($673 millones). En caso de acceder a semifinales, la cifra aumentará en 800 mil adicionales ($771 millones).

De llegar a la final, el subcampeón se lleva la suma de 2 millones de dólares (1.923 millones), mientras que el campeón, además del trofeo, se embolsará un premio total de 6,5 millones de dólares, equivalente a un monto cercano de $6,250 millones en pesos chilenos.