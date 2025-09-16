Este jueves, Universidad de Chile se enfrentará a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde amabas escuadras dejarán todo en la cancha para avanzar en su clasificación a la siguiente etapa del torneo y además, marcar el historial de ambos equipos.

Este 18 de septiembre a las 21:30, los dirigidos por Gustavo Álvarez y Néstor “Pipo” Gorosito saldrán a la cancha del Estadio Alejandro Villanueva en Perú para disputar el partido de ida, luego de que la Conmebol definió la clasificación del equipo chileno tras la barbarie en Argentina contra Independiente.

A lo largo de la historia, ambos equipos han protagonizado un puñado de cruces en donde un equipo toma levemente la ventaja, por lo que este encuentro podría marcar la diferencia.

ver también Histórico rival le revela las debilidades de Alianza Lima a la U: “Cuando juegan los…”

El historial entre U de Chile y Alianza Lima

Ambas escuadras se han enfrentado en cuatro oportunidades por Copa Libertadores, siendo la primera vez el año 1972 en donde se enfrentaron por el grupo 4, en donde el equipo peruano se impuso por 3 a 2 en el primer partido, mientras que en el segundo la U se puso por 4 a 3.

Mientras que el 2010, ambas escuadras nuevamente se enfrentaron en donde la U de Chile paso a cuartos de final tras superar a Alianza Lima en un global de 3 a 2.

Tras esto la U siguió con su racha ganadora venciendo a Flamengo en cuartos de final. Sin embargo, en semifinales la U cayó frente a Guadalajara por un global de 3 a 1.

Publicidad

Publicidad

Las fechas definitorias para U de Chile y Alianza Lima

El esperado encuentro de ida se disputará el próximo 18 de septiembre, mientras que la definición de la llave se jugará en Chile el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso ubicado en Coquimbo.