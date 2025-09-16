La Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva y un equipo nacional sigue firme con el deseo de ganarla, porque Universidad de Chile está instalado en cuartos de final.

Los azules dejaron en el camino a Independiente tras una polémica llave, que se resolvió en las oficinas de la Conmebol, y se medirá por el paso a semifinales con Alianza Lima.

El cuadro peruano dio uno de los grandes golpes tras eliminar a Gremio y luego en octavos le pasó por encima a Universidad Católica de Quito, para darse cita con la U.

Julio César Uribe analiza a Alianza Lima

Para conocer más a Alianza Lima en RedGol nos contactamos con una eterna gloria del fútbol peruano, ya que llamamos a Julio César Uribe, quien analizó al cuadro Íntimo.

El ex volante de la selección peruana siempre ha sido un archirrival del cuadro Grone, de hecho actualmente trabaja como gerente de fútbol de Sporting Cristal, y habló del nivel en el que llegan los de La Victoria para jugar con los azules.

“Alianza tiene grandes jugadores, pero a veces no practica el fútbol que debería pese a la calidad de jugadores que tienen. Tiene argumentos para avanzar, pero Universidad de Chile también los tiene”, dijo de entrada Uribe.

“Alianza juega distinto en el torneo internacional a lo que hace en la Liga 1. Es decir, cuando juegan los titulares la respuesta colectiva es otra y a veces los jugadores que son alternativa no están a la altura de los estelares. Eso no es lo ideal, sería mejor que el que no es titular aproveche la opción cuando le toque jugar”, agregó el ex mundialista.

La U viene de vencer a Colo Colo. Foto: Javier Vergara/Photosport

Por último, Julio César Uribe hizo un llamado a que ambos partidos se desarrollen con tranquilidad y que el fútbol sea el ganador.

“Como peruano, le deseo lo mejor a Alianza y a los chilenos les digo que compitan sin esa cicatriz que hay en la historia y que esta oportunidad sea para llevar alegría a la gente y no vivir conceptos o criterios de guerra, de enfrentamiento. La gente tiene que entender que hay que utilizar el pasado para rescatar lo bueno y desechar lo malo”, cerró.

¿Cuándo y qué hora juegan Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.