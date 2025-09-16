Universidad de Chile ya dejó atrás su triunfazo sobre Colo Colo en la Supercopa y se preocupa de su verdadera obsesión: la Copa Sudamericana 2025.

Los azules buscarán el paso a las semifinales del certamen internacional a partir de este jueves, cuando se midan ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

La U accedió a los cuartos de final tras la polémica llave con Independiente, mientras que los peruanos le ganaron con comodidad a Universidad Católica de Quito.

La U entrenará en el búnker de la selección peruana

Universidad de Chile se alista para la operación Alianza Lima, porque este martes a partir de las 15:00 horas emprenderán vuelo a la capital peruana.

Además, la U se va a contagiar de la antigua garra que olvidó el ex entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, porque el cuadro laico va a entrenar este miércoles en la Villa Deportiva Nacional, más conocida como Videna, la casa de la Bicolor.

En los pastos del recinto ubicado en la localidad de San Luis se va a preparar el elenco de Gustavo Álvarez, donde el estratega argentino va a confirmar la formación para medirse ante los pupilos de Néstor Gorosito.

Universidad de Chile quiere dar el primer golpe ante Alianza Lima y así acercarse a las semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y qué hora juegan Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

