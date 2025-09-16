Es tendencia:
U. de Chile vs. Alianza Lima: La formación que piensa Gustavo Álvarez para Copa Sudamericana

Tras lo exhibido en la Supercopa, Gustavo Álvarez quedó muy conforme con el XI de la U y todo indica que adoptará una decisión clave de cara a cuartos de Sudamericana.

Por Franco Abatte

Tras conquistar la Supercopa, Gustavo Álvarez ya piensa en el equipo que enfrentará a Alianza por cuartos de Copa Sudamericana.
Esta semana la Universidad de Chile regresa al terreno internacional cuando enfrente a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los azules llegan encendidos ante el elenco peruano tras la contundente victoria por 3-0 ante Colo Colo por la Supercopa 2025.

Rendimiento con el cual Gustavo Álvarez habría quedado muy conforme y que lo haría tomar una importante decisión; enfrentar a los incaicos sin cambios con respecto a este último partido.

Detalles de la formación que piensa Álvarez en Perú:

Fue el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien habló durante la emisión del programa Pelota Parada de la misma señal, el que señaló que Álvarez buscará replicar lo hecho en Santa Laura cuando visite a Alianza Lima por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Al respecto, el comunicador señaló: “Para el partido del día jueves no debiera tener mayores cambios y jugar con Marcelo Díaz y Aránguiz ahí en la zona de la mitad de la cancha y que no debiera mover el equipo”.

Posteriormente, fue uno a uno nombrando al equipo que Gustavo Álvarez enviaría como titular en Lima: “No hubo mayores lesionados ni golpeados, por lo tanto, debiera repetir a Castellón en el arco, Hormazabal, Calderón y Zaldivia, Guerrero, por un lado, que hizo un buen partido también, Sepúlveda, que mejoró bastante en relación a sus últimos compromisos. Lo mismo con Díaz y Aránguiz, Altamirano, Assadi y Nico Guerra debiera ser el equipo” agregó.

De todas formas, Díaz le puso paños fríos a su información e indicó que de todas maneras, el XI se decidirá entre el entrenamiento de este martes 16 de septiembre o derechamente durante el entrenamiento del miércoles en Perú, un día antes del partido.

Los Azules repetirían ante Alianza el XI que logró la Supercopa vs. Colo Colo. (Foto: Andres Pina/Photosport)

El equipo que repetiría vs. Alianza:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazabal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

¿Cuándo y a qué hora juega la U. de Chile vs. Alianza Lima?

El duelo de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se juega este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, Perú.

