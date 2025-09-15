¡Vuelve la U! La Universidad de Chile no podrá seguir celebrando la Supercopa ganada ante Colo Colo y rápidamente deberá enfocarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el fallo Conmebol que les dio el pase a cuartos de final, la Universidad de Chile enfrentará este jueves en calidad de visitante al conjunto de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Duelo clave para los universitarios que buscarán sacar un buen resultado en Perú para abrochar la clasificación a semifinales en el Estadio Nacional, durante la vuelta. Partido importante que la gran mayoría de los hinchas azules podrán ver sin mayores problemas.

La señal que transmite U. de Chile vs. Alianza Lima por Sudamericana

En los últimos días, se dio a conocer que el partido de ida entre la Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 será transmitido en vivo por televisión a través de la señal de ESPN, en los siguientes canales:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

U. de Chile ganó la Supercopa 2025 frente a Colo Colo y se enfoca rumbo a la Copa Sudamericana esta semana – Photosport

Adicionalmente, el duelo también contará con transmisión online por la plataforma de Disney+, ya sea que cuentes con el plan Premium o Estándar.

Gran noticia que, por un lado, alerta a los hinchas de cara a la vuelta, ya que con la confirmación de que el duelo de ida entre azules y aliancistas va por ESPN, es casi una confirmación de que el partido de vuelta en el Nacional del próximo jueves 25 de septiembre irá en exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, es decir, DSports en TV y a través de su plataforma de streaming DGO.