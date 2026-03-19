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Fútbol Chileno

Atenti entrenadores: los minutos de juveniles Sub 21 que se exigen en la Copa de la Liga

La Copa de la Liga comienza este fin de semana y se exigirá que en todos los partidos los elencos hagan jugar, al menos, a un juvenil.

Por Felipe Escobillana

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Vásquez en la U y Marchant en Colo Colo aportarán minutos de Sub21 en la Copa de la Liga
© PhotosportVásquez en la U y Marchant en Colo Colo aportarán minutos de Sub21 en la Copa de la Liga

La Copa de la Liga, invento creado esta temporada en el fútbol chileno, comienza a jugarse a partir de este viernes. Y tal como sucede en la Liga de Primera, exige un minutaje importante de jugadores jóvenes por equipo.

Si bien el premio para el campeón es bastante importante, pues accederá a Copa Libertadores del próximo año como Chile 4, los entrenadores deberán tomarse en serio el reglamento de jugadores Sub 21, nacidos desde el 2005 en adelante.

El artículo 31 de la nueva competición es claro en el minutaje que se establece. A diferencia del torneo, en todos los partidos se deberá jugar con un juvenil en algún momento y el conteo de minutos correrá al final de la fase grupal.

“En cada partido que se dispute de la Copa de la Liga, los equipos deberán incluir en cancha, en cualquier momento del partido, al menos a un jugador chileno citado en el inciso precedente, los que deberán disputar, en la fase de grupos, al menos 360 minutos“, establecen claramente.

Marchant tendrá chances de jugar en Colo Colo por el minutaje juvenil

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Máximo se suman 120 minutos de juvenil por partido

En la regla se establece que se pueden sumar minutos de todos los jugadores jóvenes que entren a la cancha, aunque hay un tope para registrar por equipo.

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“En caso que dos o más jugadores chilenos, según lo indicado en el inciso segundo de este artículo disputen un mismo partido, se considerarán para estos efectos hasta un total de 120 minutos”, se indica.

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Los elencos que clasifiquen a semis y a la final, también deberán considerar la norma. “En los partidos de semifinales se deberán completar al menos 120 minutos y en la final, al menos 60 minutos”, se señala.

De esta forma, los clubes deberán considerar que es importante hacer jugar a los jóvenes y considerar que el certamen puede servir para foguear a las jóvenes promesas.

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