Este miércoles O’Higgins de Rancagua tiene acción por la Copa Libertadores 2026. Los celestes visitan a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia, por la vuelta de la Fase 3.

Un encuentro imperdible para los rancagüinos, que tienen un pie en la fase de grupos de la máxima competencia internacional de la Conmebol, tras el importante triunfo 1-0 conseguido en El Teniente la semana pasada.

En ese contexto, el ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer en los últimos días a los árbitros que impartirán justicia en este y los otros encuentros de la Fase 3, destacando la presencia del colegiado brasileño Anderson Daronco como árbitro principal, acompañado en el VAR por su compatriota Daniel Nobre.

El historial de Anderson Daronco con equipos chilenos

Anderson Daronco ha dirigido en 12 oportunidades a equipos o selecciones de Chile, registrando un balance de 5 triunfos para los elencos nacionales, 2 empates y 5 derrotas.

¿La buena suerte para O’Higgins? Es que si se excluye a la selección chilena, a la que ha arbitrado en tres ocasiones, el registro con clubes chilenos queda en 5 victorias, 1 empate y 3 derrotas.

¿Su último partido arbitrando a chilenos? Fue el 23 de octubre de 2025, en el empate 2-2 entre Universidad de Chile y Lanús en el Estadio Nacional, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Así le ha ido a Daronco con equipos chilenos:

Fecha Local Resultado Visita Fase Torneo 2025-10-23 Universidad de Chile 2-2 Lanús SF Copa Sudamericana 2025 2025-09-10 Chile 0-0 Uruguay F18 Clas. Mundial (CONMEBOL) 2025 2025-08-14 Universidad de Chile 1-0 Independiente 1/8 Copa Sudamericana 2025 2023-11-21 Ecuador 1-0 Chile F6 Clas. Mundial (CONMEBOL) 2025 2024-08-21 Junior Barranquilla 1-2 Colo-Colo 1/8 Copa Libertadores 2024 2024-03-14 Colo-Colo 2-1 Sportivo Trinidense 3E Copa Libertadores 2024 2023-06-07 Boca Juniors 1-0 Colo-Colo F Copa Libertadores 2023 2023-04-20 Colo-Colo 1-0 Monagas SC F Copa Libertadores 2023 2022-01-28 Chile 1-2 Argentina F15 Clas. Mundial (CONMEBOL) 2022 2021-05-06 Univ. Católica 3-1 Nacional F Libertadores 2021 2019-02-05 FBC Melgar 1-0 Universidad de Chile 2E Copa Libertadores 2019 2016-10-21 San Lorenzo 2-0 Palestino CF Copa Sudamericana 2016

¿A qué hora juega O’Higgins vs. Tolima por Copa Libertadores?

O’Higgins y Deportes Tolima juegan por la revancha de Libertadores este miércoles 11 de marzo desde las 21:30 horas de Chile en el Estadio Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia.

