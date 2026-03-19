Santiago Wanderers Sub-20 buscará hacer historia este jueves. En esta jornada, los caturros verán acción en Quito frente a una potencia a nivel sudamericano como Palmeiras, por una de las semifinales de la Copa Libertadores de la categoría.

Partidazo para los hombres de Valparaíso, que de todas formas conocen de batacazos durante este torneo, dejando en el camino a grandes clubes del continente como Nacional, Belgrano e incluso a uno de los grandes favoritos, los locales de LDU de Quito, clasificando a la fase de los cuatro mejores como primeros del grupo C e invictos con 7 puntos.

ver también Wanderers espera la semifinal de Copa Libertadores Sub 20: “Hay 80 veedores, debemos…”

Palmeiras, de todas formas, no será un rival fácil. Los brasileños también clasificaron como líderes del grupo B con 7 unidades, con grandes triunfos ante la Universidad Católica de Ecuador y Olimpia, además de un empate 1-1 ante Sporting Cristal. Todos los detalles de este imperdible partido, a continuación.

¿Dónde ver a Santiago Wanderers Sub-20 hoy por Copa Libertadores?

El partido entre Santiago Wanderers y Palmeiras, a jugarse este jueves 19 de marzo a las 20:30 horas de Chile , será transmitido por TV en el país únicamente a través de la señal DSports+ , canal exclusivo del cableoperador DirecTV.

Canal Operador Señal DSports+ DirecTV 613 (SD) DirecTV 1613 (HD)

Si prefieres el contenido online, también podrás ver Wanderers vs. Palmeiras por streaming a través de DGO, Amazon Prime Video y, ojo, completamente GRATIS mediante la app Pluto TV.

Publicidad

Publicidad

Programación semifinales de Copa Libertadores Sub-20

19 de marzo