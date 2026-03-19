Universidad de Chile encontró en Fernando Gago a su nuevo entrenador. El argentino es alguien con estilo, el cual comenta el reconocido Jorge “Peineta” Garcés.

El Romántico Viajero se movió rápido para ubicar al reemplazante de Francisco Meneghini y lo hizo con un sorpresivo candidato. Gago no estaba en los planes de nadie en un inicio, pero se metió en la lista y se terminó quedando con la vacante en el CDA.

El análisis de Peineta Garcés a Gago

Más allá de lo futbolístico, Jorge Garcés analizó el estilo de Fernando Gago. El ex jugador de Real Madrid es de dirigir con traje, al igual que Peineta, vestimenta que siempre genera comentarios en nuestro país. Esto comentó el popular entrenador nacional.

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“Somos chilenos, yo siempre lo he dicho, acá lo que un chileno hace no tiene la importancia ni el valor que se le da a los extranjeros. Los méritos no tienen validez cuando uno es chileno porque somos chilenos, desgraciadamente nuestra raza es así. Minimizamos lo nuestro“, indicó Garcés a RedGol, defendiendo el buen vestir.

Hace unos días Esteban Paredes también mostró su intención de lucir un outfit elegante en su inicio en la banca de Santiago Morning. “Maravilloso, como yo siempre lo he dicho, el fútbol es una fiesta y además hay que respetarlo porque es el deporte que más se ve, es el que más siguen los niños y ellos merecen respeto. A mí me alegra“, remarcó Peineta.

Gago llega con estilo a U. de Chile. Imagen: Getty

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Fernando Gago fue bautizado en Argentina como Pintita por su look. Ahora en Chile recibe la bendición de Peineta Garcés. “Bienvenido sea el colega bien vestido. En Argentina los tratan de ‘pintosos’ y acá a la primera lo tratan de ‘Peineta’. Es diferente“, cerró entre risas el campeón con Santiago Wanderers.

Fernando Gago arribará a Chile en los próximos días para firmar por el Romántico Viajero. Su debut en la banca del Bulla podría darse el martes 24 de marzo de 2026 contra Unión La Calera por la Copa de la Liga, o a más tardar el 31 de marzo ante Audax Italiano por el mismo torneo.