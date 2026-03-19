Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Fernando Gago debe resolver quién será su goleador en U de Chile: ¿Lucero o Vargas?

El nuevo entrenador de los azules juega con un referente de área en busca del gol, por lo que la competencia promete.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Fernando Gago debe decidir entre Lucero o Vargas.
© Montaje IAFernando Gago debe decidir entre Lucero o Vargas.

Fernando Gago arribará al país para hacerse cargo de Universidad de Chile, en un proceso donde viene a imponer su estilo de juego que ha sido marcado tanto en Argentina como en México.

El ex Boca Juniors ocupa un definido 4-3-3 con un sólo goleador en punta, por lo que habrá una pelea de dientes apretados entre Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas, entendiendo que Octavio Rivero está fuera por varios meses.

Una dura lucha entre dos atacantes con mucha trayectoria, pero donde Turbomán ha sacado ventaja en los primeros duelos, tras marcar dos goles en la Liga de Primera 2026.

Pero tendrá que ser Gago quien defina esta postura, donde hay versiones que aseguran que el Gato también tiene las condiciones para dejar en el banco de suplentes a Vargas.

Eduardo Vargas lleva dos goles en el torneo con la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

Eduardo Vargas lleva dos goles en el torneo con la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

Aseguran que Fernando Gago se estrenará como DT a fin de mes en U de Chile

ver también

Aseguran que Fernando Gago se estrenará como DT a fin de mes en U de Chile

Gago juega con un delantero en la U

Fernando Gago tiene un estilo de juego que ha mantenido en sus equipos, donde si bien en delantera pone a tres hombres, uno de ellos es un 9 goleador, acompañado por potentes extremos.

Publicidad

Por lo mismo, Juan Martín Lucero tendrá que pelear el puesto con Eduardo Vargas, en una lucha que promete con todo para ser el gran referente del gol bullanguero.

Si bien Vargas acumula dos goles en el torneo, Lucero está volviendo de una lesión por lo que se tiene que poner a punto para entrar en la pelea por el puesto.

El que queda pasos atrás será Octavio Rivero, quien será operado de su rodilla y podría estar hasta 6 meses fuera de las canchas, por lo que se le puede buscar un reemplazo.

Publicidad
Fernando Gago impone su estilo en U de Chile: “No puede llegar un jugador con 300 gramos más”

ver también

Fernando Gago impone su estilo en U de Chile: “No puede llegar un jugador con 300 gramos más”

Lee también
Gago causa inertidumbre por los jóvenes de la U: "Vamos a ver si lo..."
U de Chile

Gago causa inertidumbre por los jóvenes de la U: "Vamos a ver si lo..."

"Fue un fracaso": ex enemigo de Maradona analizó arribo de Gago a la U
U de Chile

"Fue un fracaso": ex enemigo de Maradona analizó arribo de Gago a la U

El plan de Fernando Gago en la U: ¿Cuándo se estrena en los azules?
U de Chile

El plan de Fernando Gago en la U: ¿Cuándo se estrena en los azules?

El tirón de orejas de Pellegrini a los hinchas del Betis
Chile

El tirón de orejas de Pellegrini a los hinchas del Betis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo