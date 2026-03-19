Fernando Gago arribará al país para hacerse cargo de Universidad de Chile, en un proceso donde viene a imponer su estilo de juego que ha sido marcado tanto en Argentina como en México.

El ex Boca Juniors ocupa un definido 4-3-3 con un sólo goleador en punta, por lo que habrá una pelea de dientes apretados entre Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas, entendiendo que Octavio Rivero está fuera por varios meses.

Una dura lucha entre dos atacantes con mucha trayectoria, pero donde Turbomán ha sacado ventaja en los primeros duelos, tras marcar dos goles en la Liga de Primera 2026.

Pero tendrá que ser Gago quien defina esta postura, donde hay versiones que aseguran que el Gato también tiene las condiciones para dejar en el banco de suplentes a Vargas.

Eduardo Vargas lleva dos goles en el torneo con la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Gago juega con un delantero en la U

Fernando Gago tiene un estilo de juego que ha mantenido en sus equipos, donde si bien en delantera pone a tres hombres, uno de ellos es un 9 goleador, acompañado por potentes extremos.

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Por lo mismo, Juan Martín Lucero tendrá que pelear el puesto con Eduardo Vargas, en una lucha que promete con todo para ser el gran referente del gol bullanguero.

Si bien Vargas acumula dos goles en el torneo, Lucero está volviendo de una lesión por lo que se tiene que poner a punto para entrar en la pelea por el puesto.

El que queda pasos atrás será Octavio Rivero, quien será operado de su rodilla y podría estar hasta 6 meses fuera de las canchas, por lo que se le puede buscar un reemplazo.

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