Universidad de Chile está a la espera del arribo de Fernando Gago quien será presentado como su nuevo entrenador, donde los hinchas están muy ilusionados con su juego.

Por lo mismo, hay incertidumbre del partido que marcará el inicio del proceso del técnico argentino, teniendo en cuenta que se están jugando los encuentros de la Copa de La Liga.

Durante las próximas horas el argentino debería arribar al país para firmar su contrato hasta fines de 2027, para luego comenzar el trabajo con los jugadores azules.

Pero advierten que su estreno en el banco bullanguero deberá esperar hasta fines de mes, cuando visiten al Audax Italiano en el sintético de La Florida por la Copa de La Liga.

Fernando Gago vivirá un proceso de adaptación en la U. Foto: Montaje IA.

ver también Patricio Yáñez asegura que la U tendrá un salto con Gago: “Nunca tiene lesionados musculares”

¿Estreno en el sintético de La Florida?

Así lo detalla el diario El Mercurio quienes aseguran que va tomando forma el proceso de Fernando Gago al mando de Universidad de Chile, aunque entregan un detalle no menor.

Publicidad

Publicidad

Esto, porque dejan sobre la mesa que los primeros dos partidos los vería desde las tribunas para estudiar bien al equipo, para luego tomar el control en la tercera fecha de la Copa de La Liga.

La U recibe este vienes a Deportes La Serena y el próximo martes debe hacer lo mismo con Unión La Calera, donde se apunta a que el tercer partido lo asuma Fernando Gago.

Esto pensando, además, que el primer fin de semana de abril se retoma la competencia en la Liga de Primera 2026, cuando nuevamente deban recibir a La Serena.

Publicidad

Publicidad