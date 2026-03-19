Universidad de Chile se empieza a condicionar al estilo de su nuevo entrenador, Fernando Gago, que tiene particularidades a la hora de trabajar un plantel de jugadores.

En ese sentido, el físico es fundamental para el argentino, donde lleva a los jugadores a altas exigencias, lo que puede traer problemas en un comienzo de su proceso.

Por lo mismo, fue Patricio Yáñez quien advirtió a los hinchas de la U lo que viene para el camarín bullanguero, donde se subirá el nivel en el aspecto del físico y en lo futbolístico.

“Tiene espalda para pararse en un vestuario y que todos lo sigan, espero que tenga buena relación con los jugadores, que entiendan que llega un técnico exigente en detalles, como el tema del peso, que lo asuman como parte del profesionalismo”, comentó.

Fernando Gago prepara en lo físico a los jugadores. Foto :Montaje IA

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Gago y su exigencia llegan a la U

Fue en Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez adelantó lo que pasará en Universidad de Chile con el nuevo proceso de Fernando Gago, en algo que hay que poner atención.

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“Lo de Gago tiene que ver con alta exigencia en la respuesta física, me parece que ese es el punto de mantener jugadores en buen estado. Caamaño daba el dato que nunca tiene lesionados musculares o muy poco, con un trabajo físico y con tolerancia al esfuerzo”, detalló.

En esa línea, destacó que “la U tiene el mejor plantel del fútbol chileno, hablo de cuando lo construye en enero, pero Gago tiene las herramientas”, lo que permitirán armar un nuevo proceso.