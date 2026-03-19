Fernando Gago es el elegido para ser el nuevo DT de U. de Chile. A la espera de que se resuelvan los detalles, el argentino se prepara para asumir la banca azul tras el fracaso de Paqui Meneghini y el interinato de Jhon Valladares.

Este miércoles, diversos medios confirmaron que Azul Azul decidió contratar al entrenador por sobre nombres como Martín Lasarte o Eduardo Berizzo, y que su debut está presupuestado para finales de marzo o inicios de abril.

Por supuesto, la llegada de un DT que pasó por dos grandes de Argentina como Boca Juniors y Racing causa un ruido enorme. Pero hay algunos que no están convencidos de que sea el mejor nombre para el Bulla.

En ESPN, Nicolás Peric expresó sus dudas. “Es un técnico que ha desgastado los procesos antes de por su obsesión con lo táctico. También tiene una obsesión por el peso”, detalló.

Fernando Gago no convence a todos en su llegada a U. de Chile | Getty Images

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Las dudas de Nicolás Peric con Fernando Gago, próximo DT de U. de Chile

“Vamos a ver cómo lo adoptan los jugadores de U. de Chile, y si su obsesión por lo táctico no es muy diferente a lo de Paqui, me parecería raro”, explicó después el comentarista deportivo.

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Por último, Nicolás Peric comentó que “quiero creer que Gago aprovecha más las facultades de fútbol de sus jugadores que el global, tampoco es que se niega a poner a buenos jugadores y de buen pie”.