Universidad de Chile celebró un nuevo triunfo en un clásico. Esta vez la víctima fue Universidad Católica, pero hace algunas fechas también lo sufrió Colo Colo. Algo que se está transformando en tendencia.

El Romántico Viajero rindió el primer gran examen de la era de Fernando Gago y lo aprobó, gracias a un solitario gol de Juan Martín Lucero para el 1-0. De esta manera, el Bulla se mete en la pelea por el título y queda a 4 puntos del líder Deportes Limache.

La buena racha de la U en clásicos

Universidad de Chile con la victoria ante Universidad Católica, logró quedarse con los dos clásicos del semestre. Claro, el pasado 1 de marzo también había festejado ante Colo Colo en el Estadio Monumental, por lo que cierran el semestre de buena manera en ese aspecto.

Hace algunos años, los Azules pasaron por una muy mala racha ante sus rivales de toda la vida. Entre 2018 y 2021, no vencieron a ninguno de los dos. Si se enfoca en lo sucedido ante los Albos, la situación es peor, a quienes no le ganaron entre 2013 y 2024. Pero todo empezó a cambiar.

ver también La sutil burla de Eduardo Vargas a U. Católica tras triunfo de U. de Chile en el Clásico

Desde el segundo semestre del 2022 de acuerdo a lo que indica Pasión Infinita, Universidad de Chile enfrentó a Universidad Católica y Colo Colo en 17 ocasiones, sumando ambos duelos. Anote: los Azules registran 10 triunfos, 4 empates y solo 3 derrotas. Estas caídas fueron 2 ante los Cruzados (2024 y 2025) y una ante los Albos (2025).

Entre las victorias más destacadas de este periodo, se encuentran el fin de la maldición en el Estadio Monumental ante Colo Colo en 2024, además de vencer a los Albos también en la definición de la Supercopa 2025, dando la vuelta olímpica ante ellos. A Universidad Católica la eliminaron en la Copa Chile 2022.

Publicidad

Publicidad

U. de Chile ganó la Supercopa 2025 ante Colo Colo. Imagen: Photosport

De pasar por momentos donde no podían festejar ante sus clásicos rivales, a tener una clara superioridad en las últimas temporadas. Así es el fútbol, a veces sin avisar, las malas rachas se acaban y comienzan las buenas eras. Es lo que vive Universidad de Chile.