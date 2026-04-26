Para Universidad de Chile el duelo ante Universidad Católica era una final y la ganaron. Por esta razón, la alegría era total en el Bulla y Eduardo Vargas aprovechó de pegarle un palito al rival.

Los Azules venían con más dudas que certezas de la mano de Fernando Gago. No eran capaces de encontrar un funcionamiento que les diera seguridad y el Clásico Universitario era una prueba de fuego para el Romántico Viajero. Para fortuna de Pintita, aprobaron el examen.

El palito de Eduardo Vargas

Universidad de Chile logró evolucionar respecto a lo que venía haciendo. Gracias a un buen primer tiempo y un solitario gol de Juan Martín Lucero, el primero que hace en el Bulla, les bastó para quedarse con el clásico. Si bien Universidad Católica mejoró en la segunda parte, no fue suficiente.

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Los Azules tuvieron una importante baja en el Estadio Nacional. Pese a que estaba en la lista de los convocados, Eduardo Vargas finalmente no estuvo ni en la banca frente a los Cruzados. Claro que eso no le impidió estar feliz con la victoria.

Turboman es uno de los jugadores más identificados de Universidad de Chile y como tal, vive este tipo de partidos de una manera muy especial. Pese a no decir presente en el terreno de juego, dejó su palito a Universidad Católica a través de redes sociales.

En su historia de Instagram, Eduardo Vargas subió la foto del resultado final del Clásico Universitario y agregó una corta, pero decidora frase: “normal”. Esta burla a los Cruzados rápidamente se viralizó y fue celebrada por los hinchas del Romántico Viajero, generando el efecto contrario en los de la Franja.

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Imagen: Instagram

Con la victoria sobre Universidad Católica, Universidad de Chile subió hasta el 6° lugar con 17 puntos. Se encuentran a 4 unidades del líder Deportes Limache, por lo que los dirigidos por Fernando Gago se meten nuevamente en la pelea por el título nacional.