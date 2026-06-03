Marruecos en la Copa del Mundo 2026: análisis, cuotas y pronósticos

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Marruecos en el Mundial 2026: panorama y expectativas

Tras alcanzar un histórico cuarto lugar en 2022, el plantel africano aterriza en Norteamérica con la presión estadística de mantener su estatus global. El equipo no solo lidera el ranking de su continente, sino que llega al torneo tras una campaña clasificatoria perfecta y un reciente título continental otorgado por la vía administrativa. La sorpresiva designación de un nuevo entrenador a pocos meses del inicio añade un nivel de incertidumbre a un grupo de jugadores consolidado en la élite europea. A continuación, desglosamos la estructura táctica, el impacto de sus figuras principales y las proyecciones para superar la fase inicial.

Nuestro veredicto sobre Marruecos

Superar la fase de grupos asoma como el escenario mínimo exigible, pero repetir las semifinales de 2022 resulta numéricamente improbable. Los modelos estadísticos otorgan a los africanos apenas un 1.25% de probabilidades de levantar el trofeo, situándolos un escalón por detrás de las potencias sudamericanas y europeas. Un cruce proyectado contra Países Bajos en la ronda de dieciseisavos de final representa el primer gran filtro competitivo. Los operadores podrían ofrecer valor en mercados que apuntan a una eliminación temprana durante la fase eliminatoria. La falta de rodaje de Mohamed Ouahbi al mando del primer equipo plantea dudas sobre la capacidad de respuesta ante selecciones que dominan la posesión. El plantel tiene el talento necesario para avanzar en su zona, pero su ruta probablemente se detenga en los primeros cruces directos.

El Mundial 2026 para Marruecos: proyecciones y probabilidades

Probabilidades por fase

Fase a alcanzar Probabilidad proyectada Campeón 0.8% Final 2.8% Semifinal 8.1% Cuartos de final (4.50 en TikiTaka) 25.2% Octavos de final (2.25 en TikiTaka) 42.1% Dieciseisavos de final 85.9%

Proyección en el grupo

Posición en el grupo Probabilidad proyectada Ganador de grupo 20.0% Clasificación 85.9% Eliminación 14.1%

El análisis estadístico confirma la solidez del plantel africano para avanzar de ronda. Las Marruecos probabilidades exponen un claro favoritismo para superar la fase de grupos, aunque las opciones de ganar la zona se reducen al 20.0% debido a la presencia de Brasil. Estas métricas respaldan la idea de que el equipo superará a Escocia y Haití sin contratiempos, pero enfrentará dificultades severas a partir de los dieciseisavos de final.

Marruecos en la Copa del Mundo: análisis y previa

El registro de 22 goles a favor y solo dos en contra durante las eliminatorias refleja a un equipo que modificó la postura exclusivamente reactiva mostrada en 2022. La integración de Brahim Díaz en el último tercio del campo transformó la estructura ofensiva, permitiendo dominar la tenencia de balón frente a bloques bajos. Marruecos Copa del Mundo 2026 ya no depende únicamente de transiciones rápidas; ahora impone el ritmo del partido mediante posesiones largas.

Defensivamente, la última línea mantiene la disciplina táctica que sorprendió en Qatar. Achraf Hakimi y Nayef Aguerd lideran una defensa que registró seis arcos en cero en ocho encuentros clasificatorios. Sin embargo, el reciente tropiezo en la final de la Copa Africana de Naciones expuso vulnerabilidades cuando el oponente corta los circuitos interiores y obliga a generar juego por las bandas sin espacios.

El Marruecos grupo Copa del Mundo presenta un escenario dividido en dos exigencias distintas. Brasil obligará a los africanos a retroceder y defender cerca de su área, un contexto que manejan a la perfección. Por otro lado, los duelos ante Escocia y Haití requerirán asumir el protagonismo con el balón. La principal debilidad no radica en la calidad técnica de los jugadores, sino en la transición en el banquillo. Mohamed Ouahbi asume el cargo con nula experiencia en torneos adultos de esta magnitud, lo que genera interrogantes sobre su lectura de juego en partidos de eliminación directa.

Comparado con otras selecciones de su mismo nivel, el plantel destaca por su roce competitivo en las cinco grandes ligas. A pesar de esto, el Marruecos análisis sugiere que enfrentar a selecciones europeas de primer nivel expondrá la falta de rodaje del nuevo cuerpo técnico en escenarios de máxima presión.

Cómo juega Marruecos

El sistema táctico mutó desde un bloque bajo inquebrantable hacia una propuesta orientada al control del balón. La inclusión de mediocampistas creativos permite al equipo instalarse en campo contrario y generar volumen ofensivo constante, promediando 2.75 goles por partido en su ruta clasificatoria. La salida desde el fondo recae en los centrales, quienes buscan conectar rápido con los laterales que se proyectan casi como extremos.

La principal fortaleza del esquema radica en la presión alta tras pérdida. Los atacantes asfixian la salida rival, forzando errores cerca del área contraria. Como contraparte, adelantar las líneas expone la espalda de los defensores ante contragolpes precisos. Cuando el oponente logra saltar la primera línea de presión, los retrocesos no siempre son ordenados, un aspecto táctico que el nuevo cuerpo técnico necesita corregir antes del debut.

Jugador clave: Achraf Hakimi

El lateral del Paris Saint-Germain ejerce una influencia atípica para su posición nominal. Con 95 presencias internacionales y 11 goles, actúa como el principal motor ofensivo por la banda derecha. Su formación original como extremo le permite pisar el área rival con naturalidad, desdoblando marcas y generando superioridad numérica en el último tercio de la cancha.

A nivel estratégico, su velocidad resulta fundamental tanto para liderar contragolpes como para corregir errores defensivos en retroceso. Si Hakimi sufre una lesión, el equipo pierde su salida más limpia y su principal herramienta para romper líneas defensivas cerradas, obligando a reestructurar por completo el ataque por los costados.

Cómo clasificó Marruecos

El trayecto hacia Norteamérica consolidó el dominio absoluto del equipo en su continente. Lejos de sufrir el desgaste habitual post-torneo, el plantel superó el Grupo E con una racha perfecta de ocho triunfos consecutivos. Aseguraron su cupo de manera anticipada el 05/09/2025 tras golear 5-0 a Níger, un encuentro que reflejó la abrumadora superioridad técnica sobre sus rivales directos.

La campaña no evidenció fisuras estructurales. Convirtieron 22 tantos y apenas recibieron dos, estableciendo un récord mundial de 16 victorias consecutivas para una selección nacional. La fase de clasificación sirvió para probar nuevas piezas en ataque, integrando perfiles que aportaron mayor contundencia frente al arco rival.

Marruecos en el último mundial

La edición de 2022 marcó un quiebre estadístico para el fútbol africano. El equipo alcanzó las semifinales tras eliminar a potencias como España y Portugal, apoyándose en una defensa impenetrable y transiciones letales. Finalizaron en la cuarta posición, registrando el mejor desempeño histórico para un representante de la CAF.

A lo largo de su historia, los resultados muestran una evolución en la máxima cita del fútbol:

1970: Fase de grupos

1986: Octavos de final

1994: Fase de grupos

1998: Fase de grupos

2018: Fase de grupos

2022: Cuarto lugar

Durante su última participación, figuras emergentes demostraron capacidad para soportar asedios constantes en escenarios adversos. Aquella resistencia defensiva ante rivales que monopolizan la tenencia será exactamente el mismo recurso que necesitarán aplicar cuando enfrenten a Brasil en la fase de grupos de 2026.

Entrenador de Marruecos: perfil y enfoque

Mohamed Ouahbi asume el desafío más complejo de su carrera tras la sorpresiva salida de Walid Regragui. Con 49 años, el estratega nacido en Bélgica construyó su reputación liderando divisiones menores, coronándose campeón mundial Sub-20 con la selección en 2025. Su enfoque prioriza el desarrollo técnico y la posesión, alejándose del pragmatismo extremo que caracterizó al ciclo anterior.

A pesar de sus éxitos en categorías juveniles, carece de experiencia dirigiendo planteles adultos con figuras de primer nivel. Su capacidad para gestionar los egos del vestuario definirá si el equipo logra avanzar en los momentos críticos donde el talento individual requiere de un respaldo táctico sólido.

Marruecos: Perfil del equipo

Marruecos llega a Norteamérica respaldado por métricas contundentes y una posición privilegiada en el ranking global.

Entrenador Mohamed Ouahbi Apodo Los Leones del Atlas Ranking FIFA 8 Mejor resultado Cuarto lugar (2022) Participaciones 7

Convocatoria de Marruecos

JUGADOR CLUB POSICIÓN Yassine Bounou Al Hilal SC Arquero Munir El Kajoui RS Berkane Arquero Ahmed Reda Tagnaouti ASFAR Arquero Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Defensa Noussair Mazraoui Manchester United FC Defensa Nayef Aguerd Olympique Marsella Defensa Zakaria El Ouahdi KRC Genk Defensa Issa Diop Fulham FC Defensa Chadi Riad Crystal Palace FC Defensa Youssef Belammari Al Ahly FC Defensa Redouane Halhal KV Mechelen Defensa Anass Salah-Eddine PSV Eindhoven Defensa Sofyan Amrabat Real Betis Mediocampista Ayyoub Bouaddi Lille OSC Mediocampista Chemsdine Talbi Sunderland AFC Mediocampista Azzedine Ounahi Girona FC Mediocampista Ismael Saibari PSV Eindhoven Mediocampista Samir El Mourabet RC Strasbourg Mediocampista Yassine Gessime RC Strasbourg Mediocampista Bilal El Khannouss VfB Stuttgart Mediocampista Neil El Aynaoui AS Roma Mediocampista Soufiane Rahimi Al Ain FC Delantero Brahim Díaz Real Madrid Delantero Abde Ezzalzouli Real Betis Delantero Ayoub El Kaabi Olympiacos FC Delantero Ayoub Amaimouni Eintracht Frankfurt Delantero

Reflexiones finales sobre Marruecos

Las opciones reales de avanzar rondas dependen directamente de adaptar el nuevo libreto táctico en tiempo récord. Superar la fase de grupos es una obligación estadística, pero igualar la gesta de Qatar exige una solidez sin balón que el esquema actual sacrifica en favor de la posesión. El cruce del 13/06/2026 ante Brasil medirá exactamente cuánta resistencia pueden oponer frente a la élite, estableciendo el límite numérico y táctico de un plantel que ahora ataca más de lo que defiende.

Preguntas frecuentes: Apuestas a Marruecos del Mundial 2026

¿Cuáles son las cuotas para que Marruecos gane su grupo? Las casas de apuestas proyectan un 20.0% de opciones de superar a Brasil y quedarse con el primer lugar del Grupo C.

¿Hasta qué ronda proyectan los datos que llegará el equipo? El análisis estadístico indica que tienen un 85.9% de probabilidades de superar la fase de grupos y llegar a los dieciseisavos de final.

¿Quién es el máximo goleador proyectado en la plantilla? Ayoub El Kaabi llega como la principal carta ofensiva tras anotar cuatro goles durante la fase clasificatoria africana.