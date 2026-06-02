Lucas Assadi debe salir de la U y de su zona de confort por el bien del Chuncho y del propio plantel de Universidad de Chile: la explicación del Piña Villanueva.

Universidad de Chile volvió al triunfo con la victoria contra Deportes Concepción, por la 14° fecha de la Liga de Primera. Eso sí, el equipo de Fernando Gago, más que el juego, celebra el resultado, porque el rendimiento no estuvo cerca del mínimo esperado.

Peor aún, la actuación de Lucas Assadi ingresando a los 62′ desde el banco encendió las alarmas. Incluso, el irregular crack azul protagonizó una jugada en la que Marcelo Morales lo recriminó a grito limpio, mientras el mismo Gago se mostraba inconforme cada vez que el puentealtino tocaba el balón.

Assadi renovó su contrato hace poco con el Chuncho, consciente de la posibilidad de partir sin dejar nada al club que lo formó. Lamentablemente desde la lesión contra Universidad Católica a fines de 2025 no pudo retomar el gran nivel que mostraba. Hoy apenas es suplente.

Pese a que ahora está más difícil que llegue una oferta, a menos que recupere el nivel de un jugador de su gran talento, Carlos Villanueva cree que Assadi debe partir para terminar de explotar.

ver también El puzle defensivo de Universidad de Chile: La encrucijada de Gago en la Copa de La Liga

Villanueva y Assadi en su zona de confort, la U

“¿Y si es mejor que Assadi salga de la U? Porque está en su zona de confort. Lamentablemente, como tiene este colchón tan grande de la gente, porque es uno de los más queridos por los hinchas, es al que más aplauden…”, dijo El Piña en Pelota Parada de TNT Sports.

El Piña Villanueva da la solución para el bajo presente de Assadi en la U.

Publicidad

Publicidad

Agregó que “entonces necesita salir de la zona de confort, está muy cómodo y necesita exigirse, sin tener esa protección. En esa jugada contra Deportes Concepción, se vieron muy molestos sus compañeros con él. Sí, Marcelo Morales le dice de todo, y está bien, porque un partido que vas ganando con un jugador de más, pero pierdes balones fáciles que terminan en un remate en contra, es regalar una ocasión de gol, un remate al borde de tu área”.

ver también Video muestra otro focazo entre compañeros de U de Chile con Lucas Assadi protagonista

El ex mediocampista de Audax Italiano sentenció que “se genera peligro en contra por una pelota que él perdió en el ataque pudiendo tomar muchas otras decisiones, pero decide encarar y la pierde. Entonces ya le está molestando a sus propios compañeros el rendimiento de Assadi. Y sus compañeros lo conocen, saben que puede dar mucho más, y hoy el equipo necesita de Assadi y de todos para tener a Universidad de Chile en una mejor posición en la tabla“.

Resumen:

-Universidad de Chile derrotó a Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera.

-Marcelo Morales recriminó a Lucas Assadi, quien ingresó al minuto 62 desde el banco azul.

-Carlos Villanueva afirmó en TNT Sports que Assadi debe dejar la U para crecer.