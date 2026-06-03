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Universidad de Chile

El camarín de U de Chile saca la voz por Lucas Assadi tras su choque con Gago

Luego del reto de Fernando Gago por su desempeño en el último partido, la interna bullanguera lo levanta para que vuelva a brillar.

Por Cristián Fajardo C.

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Lucas Assadi está en medio de las críticas en la U.
© JOSE ROBLES/ PHOTOSPORTLucas Assadi está en medio de las críticas en la U.

Uno que ha estado en el ojo de la crítica en Universidad de Chile es Lucas Assadi, quien volvió a mostrar un bajón futbolístico en la victora de los azules por 2-1 ante Deportes Concepción.

Algo que, en la misma cancha, le costó el reto del técnico Fernando Gago quien, tal como los hinchas, saben que el volante puede dar mucho más para destacar en los azules.

Por lo mismo, el camarín bullanguero salió a respaldar a Assadi en este momento donde no es titular, asegurando que tienen plena confianza en su recuperación porque “es un crack”.

Lucas Assadi perdió la titularidad de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Fue Bianneider Tamayo quien sacó la voz en el Centro Deportivo Azul por Lucas Assadi, donde asegura que todo el camarín de Universidad de Chile le ha entregado el respaldo.

“Mira yo pienso de Lucas que es muy bueno, lo considero un crack. Lucas es un trabajador más como todos nosotros, se enfoca en el día a día”, explicó el defensor venezolano.

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Dentro de eso, asegura que este sólo es un momento para el jugador, por lo que si sigue trabajando volver a tener el nivel que todos disfrutaron la temporada pasada.

“No pienso que la presión le juega en contra. Pasa por un momento que hemos pasado todos, pero como equipo lo respaldamos, con cariño, respeto y sabemos que cuando comience a jugar la va a volver a romper, porque es crack”, finalizó.

Mira las declaraciones de Tamayo en la U:

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