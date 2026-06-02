El defensor era el apuntado a ser la primera salida de la U a mitad de temporada, pero había una carta bajo la manga.

Los hinchas de Universidad de Chile se sorprendieron esta jornada al conocer que uno de los primeros en salir para la ventana del mercado de fichajes es Franco Calderón, el defensa de los azules.

Esto, teniendo en cuenta que terminaba contrato a fines de 2026, lo que la U aprovecharía en ponerlo en el mercado y logar venderlo a mitad de la temporada.

Pero una información de último minuto cambia toda la historia, luego de que se reveló que el vínculo con el defensor argentino vence en diciembre, pero de 2027, lo que mueve el piso en el CDA.

Franco Calderón ha sido titular los últimos dos partidos de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Franco Calderón sigue en la U hasta 2027

Fue en el medio Emisora Bullanguera donde entregaron detalles del acuerdo de Franco Calderón con Universidad de Chile, con un contrato que no tiene pronta fecha de expiración.

“Franco Calderón termina contrato en diciembre de 2027, por lo que todavía tiene un año y medio de vínculo con los azules”, destacaron en el citado medio azul.

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“Si bien de igual forma la dirigencia de Azul Azul lo puede poner a la venta, por la perdida de protagonismo en el plantel, queda al margen que su salida se deba al fin del vínculo”, explican.

Una situación que cambia el panorama del defensor argentino, quien dependerá de la evaluación de Fernando Gago en su continuidad, donde ha sido titular los últimos dos encuentros tras las bajas de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez.

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Revisa el compacto del último partido de la U:

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