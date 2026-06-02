La Roja entrenará este miércoles con las puertas abiertas para los hinchas en Portugal. El equipo nacional se prepara para enfrentar a la selección lusa de Cristiano Ronaldo.

La selección chilena enfrentará al Portugal de Cristiano Ronaldo este sábado, en duelo amistoso previo a la participación de los lusos en la Copa del Mundo 2026. Será el primer examen de La Roja en la fecha FIFA a espera de los que pase con el suspendido encuentro ante República Democrática del Congo.

A espera del duelo a disputarse en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Lisboa, la selección chilena y la embajada de Chile en Portugal invitaron a los hinchas y la comunidad nacional en el país europeo al entrenamiento de La Roja este miércoles.

“Invitación a toda la comunidad: entrenamiento abierto al público y la prensa de la selección chilena de fútbol“, publicaron en redes sociales a espera de los trabajos a cargo de Nicolás Córdova.

ver también Chile vs. Congo cancelado por “prudencia sanitaria”: Municipio español firma decreto

Entrenamiento de La Roja con público

Agregan que “la ANFP invita a toda la comunidad este miércoles 3 de junio a las 18:00 horas. Todos y todas invitados al entrenamiento abierto al público y a la prensa de la selección de Chile que prepara su partido contra Portugal“.

El encuentro entre los hinchas y los trabajos de la selección chilena se desarrollará “en el Training Site del Complejo Desportivo do Real Sport Clube“.

Sin dudas toda una suerte y gran posibilidad para los chilenos que se encuentran en Portugal y los países vecinos, considerando que no es nada común que La Roja realice prácticas a puertas abiertas.

Publicidad

Publicidad

ver también Hugo Droguett critica a la ANFP por el caos con el amistoso de Chile ante Congo: “Siempre a nosotros”

La Roja enfrenta a Portugal este sábado 6 de junio, desde las 13:45 horas. Asimismo, hay que esperar qué sucede con el amistoso contra República Democrática del Congo, que se jugaría el marte 9 y fue cancelado.

Resumen:

-La Roja disputará un partido amistoso frente a Portugal este sábado 6 de junio.

-La ANFP programó un entrenamiento abierto en Portugal para este miércoles 3 de junio.

-La práctica chilena se realizará en el Complejo Desportivo do Real Sport Clube.