En La Roja no están dispuestos a perder el amistoso contra la República Democrática del Congo y buscan tres opciones para recuperar el duelo suspendido en Cádiz.

La selección chilena se prepara para enfrentar a Portugal en el primero de dos partidos amistosos programados para la presente fecha FIFA, la última antes del Mundial 2026. Mientras, La Roja vio suspendido el segundo encuentro, contra la República Democrática del Congo.

Fue el alcalde de la municipalidad de La Línea de la Concepción, en Cádiz, Juan Franco, quien anunció que se cancelaban los permisos para el duelo por medidas de precaución sanitaria, debido al brote de ébola que afecta al país africano.

Sin embargo, según detalló el gerente de selecciones, Felipe Correa, en La Roja trabajan con urgencia, sin perder la esperanza en que el partido finalmente se juegue.

El directivo informó que la primera opción que maneja la selección chilena es convencer al alcalde Juan Franco en que cambie su determinación. El mayor argumento es que el Congo se enfrentará a Dinamarca en Bélgica este miércoles 3 de junio, sin trabas sanitarias.

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La selección chilena estudia cambiar de ciudad

En segundo orden, y de no tener éxito la primera gestión, se solicitará a la misma localidad española jugar el amistoso a puertas cerradas.

En La Roja manejan tres opciones para solucionar el amistoso cancelado ante Congo.

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Por último, y con la convicción de jugar sí o sí el encuentro, en la selección chilena estudian cambiar el escenario a otra ciudad europea. En La Roja no se complican con la planificación de viaje, considerando que la delegación nacional se traslada en vuelo chárter.

De hecho, Felipe Correa, manifestó que “efectivamente hay una notificación por parte de la autoridad española respecto del partido y las condiciones que estaban fijadas, que era un partido con público. Es un tema en desarrollo, en este minuto estamos en contacto con la autoridad, con la Federación del Congo y con el agente del partido evaluando distintas opciones”.

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La selección chilena visita a Portugal este sábado 6 de junio en Oeiras, Lisboa. El partido contra República Democrática del Congo estaba programado para el martes 9 en Cádiz, España.

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