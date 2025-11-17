Empieza a tomar forma el Mundial 2026. Con más de la mitad de los equipos asegurados en la cita planetaria, aún quedan 16 selecciones que tienen que asegurar su cupo, en el primer torneo de selecciones del orbe en tener 48 equipos.

Y en esa pelea, ya hay varias selecciones que terminaron decepcionando. En África, el mejor de los ejemplos es Camerún, que quedó fuera tras ser superado por la República Democrática del Congo.

Sin embargo, no fue los Leones Indomables no fueron la única víctima de los Leopardos. En una emocionante definición a penales, los congoleños terminaron dejando fuera a otro grande del fútbol africano, Nigeria.

ver también Le hizo amarga una noche a Zamorano, tiene un hijo seleccionado y es el único ex futbolista en ser presidente de un país

Acciones del Nigeria vs RD Congo

Tempranamente, Nigeria se puso en ventaja en el duelo de definición por el equipo africano que irá al repechaje internacional para clasificar al Mundial. Fue a través de Onyeka, quien a los 3′ agarró un rebote y la mandó al fondo de la redes, con complicidad del rebote en un defensa.

Pero, a los 32′ Elia, tras pase del ex compañero de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella, Cédric Bakambu, consiguió poner un empate que prolongó el juego hasta la definición a penales.

Sudáfrica relegó a Nigeria hacia los playoff africanos | Getty Images

Publicidad

Publicidad

Acusación de vudú

Fue entonces que se vivió una situación bastante excepcional. En medio de los lanzamientos desde los doce pasos, el DT de Nigeria se mostró bastante descontrolado, haciendo gestos hacia la banca de la RDC.

Luego de la derrota desde los doce pasos, el técnico de Nigeria, Éric Chelle, sacó la voz por el exabrupto. “Durante toda la sesión de lanzamientos penales, un tipo en la banca del Congo hizo vudú. Es por eso que me puse así con él. No sé si utilizaba agua o algo así (hace gesto con el brazo)“, sentenció el DT. Vaya que sí resultó la magia congoleña.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder