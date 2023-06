Argentinos indignados por polémico gesto de Nigeria tras eliminarlos del Mundial Sub 20

Mundial Sub 20

Mundial Sub 20

Nigeria dio el golpe en el Mundial Sub 20 y eliminó a Argentina en octavos de final. Con goles de Beji Muhammad y Rilwanu Haliru Sarki, la escuadra africana le frenó el sueño a la Albiceste, que no clasificó en el Sudamericano Sub 20 y luego tomó un cupo al ser anfitrión de la cita.

Más allá del dolor de la eliminación, al otro lado de la cordillera se molestaron por otra cosa: los gestos que hicieron los nigerianos al concretar su paso a cuartos. Dos de ellos, frente a las cámaras, se llevaron un dedo al cuello y afirmaron: “Los matamos”.

La celebración africana iba más allá del triunfo. Nigeria ya estaba molesta con el país anfitrión ya que, para viajar desde Buenos Aires a San Juan a disputar los octavos, sufrieron un retraso de nueve horas (sin explicación alguna) en su vuelo, lo que les significó acortar su planificación para el partido.

Con ese antecedente en mente, los nigerianos celebraron con todo frente a los abatidos seleccionados argentinos. Mientras, los trasandinos no quedaron para nada felices con lo visto en el campo de juego, afirmando que sus contrincantes se pasaron de raya con los festejos.

“Los repudiables gestos de los jugadores de Nigeria tras eliminar a Argentina”, tituló Infobae. “Los visitantes estuvieron lejos de apelar a la caballerosidad deportiva tras la victoria” y “jugarán por los cuartos de final, aunque lejos estarán de competir por el premio Fair Play” agregaron en el cuerpo de la noticia.

“El gesto y la dura frase de los nigerianos”, titularon en Olé, donde agregaron: “Los nigerianos se pasaron de rosca con el festejo”. “Dos jugadores de Nigeria y un horrible gesto tras vencer a Argentina”, escribieron en TyC Sports, donde sumaron: “Se despacharon con una mímica tan exagerada como repudiable”.