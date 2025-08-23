Cobresal volvió a la victoria y sumó de a tres por la fecha 21 de la Liga de Primera: derrotó por 1-0 a una Unión La Calera, que se mantiene en racha sin triunfos. El partido se jugó en el estadio El Cobre del campamento minero de El Salvador.

El primer tiempo tuvo poco que destacar: en los 14′ César Munder tuvo la primera del duelo y de Cobresal con un rebate desviado tras una serie de rebotes.

En los 27′ Cristián Toro encontró un centro y definió de palomita, pero su mismo compañero, Diego Coelho paró la trayectoria del balón que parecía ajustado hacia el palo. A los 42′ el mismo Coelho estuvo muy astuto para ganar la posición y meter un cabezazo venenoso.

ver también Una más de Piero Maza: la polémica expulsión que marcó el Huachipato vs Unión La Calera

El gol y triunfo de Cobresal

Ya en el segundo tiempo, el arquero de los cementeros, Jorge Peña, regaló un tapadón para mandar al córner el remate de distancia de Jorge Henríquez (55′). Peña volvió a salvar a La Calera con buenas atajadas en los 62′ tras un disparo de Vicente Fernández y en los 65′ luego del cabezazo de Cristhofer Mesías.

Tweet placeholder

El solitario gol del encuentro se gestó en los 67′ con el penal por mano de Nahuel Brunet. José Cabero demoró tres minutos en ir a ver la acción al VAR y mantuvo su decisión pese a los reclamos.

Publicidad

Publicidad

A los 71′ Jorge Henríquez batió a Peña con un disparo fuerte y al medio, regalándole el gol y el triunfo a Cobresal desde los 12 pasos. A los 87′ La Calera pudo empatar, pero Cristián Toro la sacó de la línea.

ver también Iluminación top: estadio revoluciona el fútbol chileno tras porrazos del Claro Arena y El Teniente

Por la próxima fecha Cobresal visitará a Universidad Católica y La Calera será local contra Palestino. En la tabla Los Mineros son sextos con 32 puntos por ahora y el equipo del cemento 11° con 23 unidades.

La tabla

Publicidad