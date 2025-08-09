Piero Maza vuelve a ser protagonista en la Liga de Primera. El juez FIFA ahora marcó el duelo entre Huachipato y Unión la Calera por la tarjeta roja que sacó a los 152 segundos de iniciado el partido.

Ahora la polémica jugada se registró en el Estadio CAP cuando recién comenzaba el encuentro. Kevin Méndez fue en busca de un balón divido y en su intento por conectarlo con una tijera pasó a llevar a Leandro Díaz.

El defensa acerero cayó al suelo y de inmediato pidió asistencia médica. Es que el volante calerano, tras impactar el balón, pasó a llevar a su rival. Lo que provocó un corte en su cabeza.

Piero Maza no dudó ni un segundo y fue directamente sobre el agresor para mostrarle la tarjeta roja. Pero esta medida llamó la atención en el VAR, quien le pidió revisar la jugada.

Pese a ello, Maza mantuvo su decisión y tras varias repeticiones, dejó a Calera con un hombre menos. “Es una jugada fina. Le provoca un corte a Díaz, pero primero toca la pelota. Es muy interpretable y Piero Maza indicó que fuese tarjeta roja”, sentenció Gonzalo Fouillioux sobre la decisión del juez.

¿Cuántas tarjetas lleva Piero Maza?

El arbitro chileno es uno de los más cuestionados en el último tiempo. En especial por su cometido en el Superclásico. Si Jorge Almirón lamentó su cometido y hasta indicó que ayudó a la U. Pese a ello, sigue siendo uno de los más respaldados.

Piero Maza acumula nueve partidos dirigidos en la Liga de Primera. En total acumula 44 tarjetas amarillas y cuatro tarjetas rojas. Cabe consignar que al momento de está publicación todavía resta el segundo tiempo de Huachipato vs Calera, por lo que la cifra podría aumentar.