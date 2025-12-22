Mundos Opuestos se encuentra en una etapa crucial de la competencia, donde los participantes se encuentran luchando por ser el ganador del segundo tiempo. Uno de ellos es el exfutbolista Daúd Gazale, quien recientemente se sinceró en el espacio sobre uno de sus grandes sueños profesionales.

El jugador comenzó su carrera en Deportes Concepción el año 2004, para luego pasar por clubes como Ñublense, Colo Colo, Universidad Católica y Huachipato en la Liga Local, colgando los botines el año pasado.

En conversación con sus compañeros, Gazale habló de su carrera, donde señaló que a pesar de que colgó los botines, nada está cerrado. “Me retiré ahora, este año. O sea, puedo volver y el año que viene puede ser, porque estoy en condiciones”.

Ante estas declaraciones, Eyal le consultó sobre si volvería a las canchas si algún club de Chile le hiciera una propuesta. “Es que tengo una espinita… Para mí hay muchos clubes importantes, pero tengo una espinita con Palestino, porque mi familia es palestina”.

“Ahí tendría que haberme ido cuando el Mago fue para allá, estaba el Mago, el Cris, el Nacho… todos mis amigos. Yo miraba de lejos y tenía ganas de ir para allá… de regalarme”.

El retiro de Daúd Gazale

En conversación con Redgol hace algunas semanas, el jugador señaló que tiene planes para cuando se realice su despedida definitiva de las canchas.

“La voy a hacer en algún momento, porque quiero despedirme con mi gente, con Conce, quiero despedirme de morado y claramente con todos mis amigos a lo largo de mi carrera y va a ser llamativo, porque van a venir jugadores de renombre, jugadores importantes y técnicos también”.

Daúd Gazale habló sobre su carrera deportiva. Dragomir Yankovic//Photosport

Añadiendo que “como para darte un nombre: el Bichi, para mí me marcó mucho y nada, va a estar entretenido, yo sé. Y la gente de Conce te llena un estadio tranquilamente. Pero no sé cuando”.

