Movidas 2026: Concepción apura gestiones y va en busca de dos experimentados en la Liga de Primera

Deportes Concepción se transformó en el segundo equipo en conseguir el ascenso a la Liga de Primera. Tras varias campañas, ahora el cuadro dirigido por Patricio Almendra consiguió el retorno a la máxima división y busca mantenerse en el sitial del que nunca debió salir.

Por lo mismo en este mercado de fichajes el cuadro lila se ha movido más que todos los clubes de la división. El primer nombre confirmado fue Matías Cavalleri. Luego vino Jorge Henríquez que dejó Cobresal y ahora se suma Ignacio Mesías que tras su paso por Calera vuelve al club.

ver también ¡El León quiere rugir con todo! Campeón de Libertadores podría llegar a Deportes Concepción

Pero el plantel aún no está cerrado y ahora hay en carpeta dos importantes referentes con experiencia en la Liga de Primera. Esto tiene relación con el volante Misael Dávila, que descendió con Deportes Iquique en este 2025. Según Sabes Deportes ya comenzaron los contactos con el jugador de 31 años y que tiene experiencia hasta en torneos internacionales como Copa Libertadores y Sudamericana.

Al “Misa”, también se suma Luis Riveros que quedó libre tras su último paso por Audax Italiano. El paraguayo de 27 años 20 partidos en 2025, marcó cuatro goles y aportó cuatro asistencias. Además de los tanos, cuenta con opciones en la “U” de Concepción y Cerro Porteño entre otros.

Concepción superó a Cobreloa y se quedó con el ascenso a la Liga de Primera

La lista opciones crece y también figura el extranjero Fausto Grillo. El defensa con experiencia últimas jornadas también se acercó a la órbita del León de Collao. El trasandino tiene pasos por O’Higgins, Ibiza (España), Universidad Católica (Ecuador), Belgrano y Atlético Tucuman (Argentina), y ahora apunta a ser el gran referente en la zaga para el 2026.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a entrenar Deportes Concepción?

Según indicaron desde el cuadro lila, la pretemporada parte el próximo 26 de diciembre. Es decir, tras abrir los regalos de navidad comienza la preparación para la campaña 2026. Lo que será el retorno a la Liga de Primera y que buscan evitar ser el equipo ascensor.

“Concepción hoy día es un proyecto ambicioso que ha crecido a pasos agigantados en este último año. Estamos a disposición de lo que el proyecto requiera. Acá lo más importante es que la institución se posicione en la Primera División por un largo tiempo y podamos ir cumpliendo algunos objetivos”, recalcó Pato Almendra al Diario de Concepción.