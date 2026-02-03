Deportes Concepción comenzó su participación en la Liga de Primera 2026 con una derrota ante O’Higgins. Pero de todas maneras, el cuadro lila dejó una impresión ilusionante a sus fanáticos. Una visión positiva que también se replicó en el plantel.

Uno de los que conversó con los medios fue Fausto Grillo, defensor argentino que apunta a ser un bastión en la zaga del León de Collao. El trasandino fue el autor del descuento ante el Capo de Provincia, pero no celebró por su paso en el cuadro rancagüino.

“Quiero agradecerle a la gente que vino, es increíble cómo nos acompaña. Es histórico para el club esto de volver a primera división luego de 18 años. No pudimos regalarles el triunfo, que fue lo que vinimos a buscar, pero se dieron grandes jugadas”, afirmó Grillo.

Añadió que “vamos a seguir creciendo con el correr del campeonato, ojalá con resultados positivos. Estamos para quedarnos en primera división por muchos años. Y de ahí empezar a crecer”. Evidenció la meta que tienen en el plantel que adiestra Patricio Almendra.

Eso sí, quiso ponerle un freno a las expectativas. “La ilusión de una copa internacional va a estar, pero no nos podemos entusiasmar ni entusiasmar a la gente. Esto es escalón por escalón. Nuestro objetivo máximo primero es salvar la categoría”, marcó el zaguero de 32 años, quien conformó una dupla con Cristián Suárez, otro refuerzo.

“Fue un partido difícil por un rival complicado que el año pasado terminó bastante bien, es un equipo muy aceitado. Nosotros terminando de conocernos, pero creo que hicimos un buen papel. Me parece que el empate era lo más justo”, afirmó el Banana Suárez, quien también habló de esa dupla con Grillo.

Banana Suárez se afiata con Grillo para el Deportes Concepción 2026

Cristián Suárez sabe que el plantel de Deportes Concepción cambió mucho en relación con el que subió a la máxima categoría del fútbol chileno el año pasado. “Nos estamos conociendo de a poco”, aseguró el experimentado defensor de 37 años, quien llegó a Collao desde Palestino.

“Es un equipo que se armó con muchos jugadores. Hay que seguir trabajando para lograr cosas importantes en esta linda institución. Esperamos retomar el camino de los triunfos”, aseguró Suárez, quien tiene una vasta trayectoria que cuenta pasos por Everton, Cobreloa y Universidad de Chile.

Suárez y Grillo, los dos defensores centrales que alineó Almendra en el Conce. (Jorge Loyola/Photosport).

Por lo pronto, los lilas deben afrontar la segunda fecha también en condición de visitante: irán hasta el Claro Arena para jugar ante Universidad Católica, que igualó ante Deportes La Serena en la primera jornada liguera. Aquel partido se jugará el 8 de febrero a contar de las 20:30 horas.

Revisa el compacto del 2-1 de O’Higgins ante Deportes Concepción

Así va la tabla de la Liga de Primera 2026

O’Higgins sumó tres puntos, mientras que Deportes Concepción quedó con cero unidades al cabo de una fecha en la Liga de Primera 2026.

