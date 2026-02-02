Este lunes, y después de 18 años de ausencia, Deportes Concepción volverá a jugar un partido en Liga de Primera, cuando deban visitar a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. Un duelo con altísima carga emocional para los lilas.

Sin embargo, en la previa a este regreso a las grandes ligas, la institución es protagonista de una gravísima denuncia en su contra, específicamente hacia su dirigencia. Quien lanzó la acusación formó parte de la institución durante el 2025.

El arquero Joaquín Muñoz, actualmente en Magallanes, habló con AS Chile, donde acusó a los directivos de Concepción de “portarse mal” con parte de los futbolistas que consiguieron el agónico ascenso a Primera, a quienes se les rescindió el contrato.

Gravísima denuncia contra Deportes Concepción

“Se han portado medio mal (los dirigentes). Uno entiende que la B tiene otro tipo de futbolista y que en Primera es difícil, pero siento que a muchos no le dieron la oportunidad (de seguir)”, expresó el guardameta de 35 años.

Si bien, Muñoz asegura que “no tengo nada contra la gente que llegó, porque suman y serán aportes, pero sí hay algunos que merecían jugar en Primera y se la ganaron por lo que hicieron para ascender con Concepción”.

“Creí que iban a valorizar a la gente que hizo un esfuerzo por ir a Segunda División y que después subió a Primera. Hoy creo que sólo queda Larrivey. Entiendo que hay cosas de rendimiento y que Primera es otro fútbol, pero algunos chicos pudieron tener alguna oportunidad“, finalizó el arquero.

Joaquín Muñoz jugó para el “León de Collao” en 2024 y 2025 (Deportes Concepción)

¿A qué hora juega el “León de Collao”?

Deportes Concepción debuta y cierra la primera fecha en Liga de Primera este lunes 2 de febrero, cuando a partir de las 20:30 horas visiten a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua.

