Colo Colo tuvo un estreno para el olvido en la Liga de Primera 2026 y entendió que necesita más refuerzos. La derrota por 3 a 1 del Cacique frente a Deportes Limache dejó en evidencia los problemas que sigue teniendo, por lo que la dirigencia se mueve rapido.

La salida de Esteban Pavez terminó por convencer a Blanco y Negro de que Fernando Ortiz puede pedir otro volante. El viernes pasado se fijaron tres nombres con los que se avanzaría y este martes se conocieron importantes novedades al respecto.

El Cacique le puso el pie al acelerador y fue a buscar a uno de los candidatos que tiene más a mano. El club ya hizo una propuesta a los dueños de su pase, quienes analizan los detalles para llegar a acuerdo.

Ya se analiza en Everton: Colo Colo hace oferta formal por Álvaro Madrid

En Colo Colo no pierden tiempo luego del papelón en el inicio del torneo y vuelve con todo al mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique hizo una oferta formal a Everton para quedarse con los servicios de Álvaro Madrid.

Álvaro Madrid está a nada de transformarse en refuerzo de Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, reveló en su cuenta de X (ex Twitter) están tan avanzadas que hay incluso analizan la propuesta en los Ruleteros. “Everton a esta hora analiza la oferta formal de Colo Colo por el volante“.

Publicidad

Publicidad

La fórmula a la que apela el Cacique es a una cesión durante toda la temporada 2026. “Blanco y Negro está ofreciendo 200 mil dólares por un préstamo con opción de compra“.

ver también ¿Resta de puntos a Limache? El misterio en torno a la camiseta de Daniel Castro contra Colo Colo

En el programa Los Tenores de la misma señal radial el periodista Álvaro Choupay contó más detalles al respecto. “Le queda un año de contrato, renovó en 2025. Había llegado a un acuerdo de palabra con Everton que, si llegaba una oferta que le sedujera, iba a partir. El año pasado tuvo chances en Liga de Quito“.

Quedará esperar para ver cuál será la respuesta de parte de los Ruleteros. Eso sí, todo indica de que su ausencia el fin de semana en el estreno de su equipo sea fiel reflejo de que habrá humo blanco.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo está a nada de asegurar a Álvaro Madrid como su sexto refuerzo para la temporada 2026. El Cacique suma un volante más a sus filas y deja instalado el misterio de si llegarán o no más nombres.

¿Cuáles fueron los números de Álvaro Madrid en 2025?

Álvaro Madrid está muy cerca de ser refuerzo de Colo Colo luego de haber disputado un total de 34 partidos oficiales con Everton en la temporada 2025. En ellos aportó con 2 goles y 3 asistencias en los 2.872 minutos que estuvo dentro de la cancha.