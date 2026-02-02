En Colo Colo todo es un desastre. Partieron el torneo siendo bailados contra de Deportes Limache, el DT Fernando Ortiz está muy cuestionado y el mercado de refuerzos ha sido un desastre.

Se han ido muchos más jugadores de los que han llegado, aunque está la chance de traer a un volante defensivo que podría darle equilibrio al mediocampo albo: Álvaro Madrid.

El mediocampista de Everton es una de las opciones que barajan para reemplazar a Esteban Pavez y Marcelo Barticciotto, en Radio Cooperativa, señaló lo que pasa con esta operación debido a que el volante no jugará esta tarde ante La Calera.

“El jugador quizás habló con el DT, no es descabellado”, manifestó por esta ausencia que tendrá el cuadro ruletero en Sausalito esta tarde.

Álvaro Madrid está en carpeta de Colo Colo

Madrid quiere dar un salto en su carrera

Barti agregó que Madrid “hace tiempo que viene diciendo que se quiere ir, no por irse de Everton, pero si sale una buena posibilidad para ir a otro lado, que el club la acepte”.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo es que confirma su teoría. “Si llega esto, quizás el jugador y el técnico se pusieron de acuerdo y esperarán una semana”, señaló el campeón de América en 1991.

ver también ¡Sorpresa monumental! Un gigante argentino viene a buscar a Javier Correa a Colo Colo

Finalmente estableció que será clave esta semana para poder tener claridad sobre el volante de 30 años. “No sé cuándo Colo Colo irá a acelerar el tema, si lo va a contratar o no“, contó Barti.

Habrá que ver si Madrid llegará al Cacique, que también tiene a Pablo Ruiz en carpeta para reforzar el mediocampo.

Publicidad