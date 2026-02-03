Tocó fondo: el calvario que vive Gabriel Costa tras dejar Colo Colo

Una de las grandes figuras del Colo Colo campeón en la temporada 2022 fue el delantero Gabriel Costa, quien se ganó un corazón en los hinchas albos a punta de goles.

El uruguayo jugó un total de 37 partidos en dicha campaña del cuadro albo sumando todos los torneos, anotando 13 veces y entregando 8 asistencias, por lo que fue clave en el equipo que dirigía Gustavo Quinteros.

Costa llegó a un acuerdo de palabra con Blanco y Negro para renovar su vínculo en Colo Colo, pero no lo cumplió. Se fue a Alianza Lima, que le ofreció más dinero, y ahí vino su declive.

Gabriel Costa está listo en un equipo del ascenso peruano

Desde su regreso a Perú el ex seleccionado incaico no fue el mismo y no pudo retomar el buen nivel que tuvo en Colo Colo, donde jugó como extremo y como volante de creación.

Como no rindió en Matute y no era considerado tomó una polémica decisión, puesto que dejó al cuadro de La Victoria por su archirrival: firmó en Universitario de Deportes.

En la U crema tampoco fue factor y a finales de 2025 tomaron la decisión de prescindir de sus servicios, por lo que hasta la fecha figura sin club, aunque todo apunta a que volverá a las cancha.

La siempre bombardera prensa peruana contó que Gabriel Costa iba a jugar en Sports Boys en 2026, no obstante, no llegó a acuerdo económico y ahora lo vinculan con un equipo de la Liga 2, es decir, del ascenso.

Gabriel Costa celebrando un gol en Colo Colo ante la U. Foto: Javier Salvo/Photosport

“San Martín retomó conversaciones con Gabriel Costa. De no mediar inconveniente se uniría a la pretemporada está semana luego se pasar los exámenes médicos”, contó el periodista peruano Manuel Gonzalo Menéndez.

Es decir, Gabriel Costa pasará del tricampeón del fútbol peruano a Universidad San Martín, equipo sumido en una crisis y que será parte de la modesta Liga 2 incaica.