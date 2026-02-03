Es tendencia:
¿Sigue Javier Correa? Revelan la lista de delanteros que quiere Boca Juniors

El elenco xeneize se mete de lleno en el mercado de fichajes y todo apunta que se registrarán novedades en las próximas horas.

Por Felipe Pavez Farías

Correa sonó en Boca Juniors
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTCorrea sonó en Boca Juniors

El mercado de fichajes vuelve a tocar la puerta del Estadio Monumental. Ahora el nombre de Javier Correa asoma como opción en Boca Juniors, lo que de inmediato alerta a Colo Colo ya que el momento que enfrenta tras el debut en la Liga de Primera no es de los mejores.

Según indicó Radio ADN, el delantero de 33 años volvió a aparecer como opción en el fútbol trasandino. Tras candidatearse en Estudiantes y River Plate, ahora su nombre asoma en el elenco xeneize por la gran cantidad de delanteros que tiene lesionados. 

El tema es que mientras el jugador de Colo Colo es acercado al cuadro xeneize, desde Argentina indican que entre los tres reales candidatos no aparece el cordobés. “Correa no estaría en los planes en este mercado de pases e incluso ya le habrían bajado el pulgar puertas adentro”, indicó Olé. 

Los delanteros que busca Boca Juniors

Así las cosas Planeta Boca Juniors detalló los tres nombres que corren con ventaja para ser fichados por el elenco trasandino. El tercera opción es Nicolás Ibañez que le buscan salida del Tigres de México. La segunda opción es Matías Arezo de Peñarol. 

Chimy Ávila suena como opción en Boca Juniors (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)

Chimy Ávila suena como opción en Boca Juniors (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)

Ahora el principal anhelo tiene nombre y apellido, y no es Javier Correa. Esto trata de Luis Ezequiel “Chimy” Ávila y que milita actualmente en Real Betis. Este es el más complicado porque tendría que pagar al Real Betis por su carta y Manuel Pellegrini lo tiene contemplado entre sus titulares, al menos hasta final de temporada. 

Incluso el gran impedimento es el alto monto que deben pagar por el jugador: Dos millones de dólares la compra del pase y a esto se suma un millón de dólares por el contrato con Boca. 

Pese a ello, hay esperanza sobre su llegada. “El jugador quiere volver a Argentina, ponerse la azul y oro, y jugar con Leandro Paredes”, recalcaron en TyC Sports ya que “Chimy” se formó en Boca y justamente fue compañero con el volante. 

