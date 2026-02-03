Colo Colo tuvo un duro inicio de temporada donde sumó una dura victoria contra Limache. Por lo mismo, el elenco albo busca reforzarse y dejar las dudas atrás donde el jugador de Everton, Álvaro Madrid aparece como gran figura para sumarse al equipo.

El jugador de 30 años es una de las figuras de los Ruleteros, pero su salida estaría próxima, ya que el capitán de Everton está en carpeta del popular como uno de los nombres para reforzar el mediocampo, junto con Ignacio Saavedra y Pablo Ruiz.

¿Se concretará la llegada de Madrid a Colo Colo?

Según reveló el comunicado Renzo Luvecce, el jugador tendría todo listo para partir al Cacique, pero la decisión final sigue en manos del equipo.

“Solo falta la votación del directorio y desde su entorno me indican que son optimistas ante el posible fichaje, Aníbal Mosa estaría dispuesto a pagar su cláusula de salida y el técnico dio el visto bueno para que arribe al Monumental”, explicó.

El capitán de los Oro y Cielo termina su contrato este año y tras una larga carrera junto a los Ruletero, el equipo ven con buenos ojos su salida. “Everton no se opondrá y que por todo lo que le ha entregado a la institución, están felices de este posible fichaje”

Madrid podría dejar pronto Everton

Everton da paso clave por Madrid

Tras el interés de los albos, el jugador quedó fuera de la convocatoria del primer partido de Everton esta temporada, ya que de sumar minutos, no podrá ser refuerzo del popular.

El periodista Diego Peralta reveló que “Javier Torrente decidió separarlo del equipo titular hasta que se resuelva su situación. Pese a que aún no hay oferta concreta, los contactos con su representante se iniciaron en las últimas horas”.

Los refuerzos de Colo Colo

El equipo busca dejar atrás el 2025 y lograr la clasificación a alguna de las competencias internacionales y, por lo mismo, el equipo que dirige Fernando Ortiz ya anunció importantes llegadas.

Matías Fernández, Maximiliano Romero, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Lautaro Pastrán son los jugadores que llegan al equipo.

Por otra parte, entre las salidas se encuentran los jugadores Alan Saldivia, Vicente Pizarro, Esteban Pávez y Lucas Cepeda, quienes fueron vendidos.