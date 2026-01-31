Colo Colo sigue preparando lo que será esta temporada, donde un inesperado nombre apareció en la órbita de los albos: Pablo Ruíz, jugador chileno-argentino que milita actualmente en Real Salt Lake de la MLS, y según revelan, se habría dado un paso importante para concretar su llegada.

El volante fue uno de los nombres que suena con fuerza para reemplazar a Esteban Pavez que partió a Alianza Lima y, según revela el experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo, las negociaciones ya están muy avanzadas.

“Las charlas están en etapa final por un préstamo de un año con opción de compra”, escribió a través de su cuenta de X.

La carrera de Pablo Ruiz

Mediocampista argentino-chileno de 27 años se formó en San Lorenzo de Almagro. El 2017 sumó un breve paso por la liga chilena donde se sumó a San Luis de Quillota, tras lo cual dio su salto a la liga norteamericana donde se sumó al Real Monarchs en la temporada 2018, sumándose a Real Salt Lake de la MLS en la temporada 2018.

Asimismo, tuvo una breve cesión en Austria donde jugó durante el 2019 en Pinzgau Saalfelden, regresando a la MLS una temporada después.

Los refuerzos de Colo Colo

El equipo busca dejar atrás el 2025 y sellar este año la clasificación a alguna de las competencias internacionales y, por lo mismo, anunció importantes llegadas.

Matías Fernández, Maximiliano Romero, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Lautaro Pastrán son los jugadores que llegan al equipo.

Por otra parte, entre las salidas se encuentran los jugadores Alan Saldivia, Vicente Pizarro, Esteban Pávez y Lucas Cepeda, quienes fueron vendidos.

Mientras que jugadores como Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Alexander Oroz, Martín Ballesteros y Bautista Giannoni no fueron renovados.