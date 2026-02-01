¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite Chile vs. Serbia por la Copa Davis 2026

Un duro golpe recibieron los fanáticos del tenis chileno en esta jornada. Esto, luego de confirmarse que, a pocos días del inicio de la ronda de Qualifiers de la Copa Davis 2026, la serie entre Chile y Serbia no será transmitida por televisión abierta.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales y generó molestia entre los seguidores nacionales, ya que quienes no asistan este 6 y 7 de febrero al court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional solo podrán seguir al equipo chileno, capitaneado por Nicolás Massú, a través de una señal exclusiva de TV paga.

El canal que transmite Chile vs. Serbia por la Copa Davis

Tal como lo adelantó RedGol días atrás, en esta oportunidad la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia no irá por TVN ni por ningún otro canal de televisión abierta. La transmisión por TV estará a cargo de DSports , señal exclusiva del cableoperador DirecTV.

Adicionalmente, el enfrentamiento también contará con transmisión online, la cual quedará igualmente en manos de DSports , a través de la plataforma de streaming DGO , también propiedad de DirecTV o mediante suscripción en Prime Video de Amazon.

La razón de esta situación se debería a que la cadena deportiva ejerció su derecho de exclusividad para la emisión de la serie, por lo que no se repetirá lo ocurrido en otras ocasiones, cuando la señal estatal transmitió los encuentros del equipo nacional, como sucedió, por ejemplo, en la serie entre Chile y Luxemburgo.

Fecha y horario de los partidos de Copa Davis 2026

Chile se enfrentará a Serbia por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 los días viernes 6 y sábado 7 de febrero, en horarios y partidos que aún deben ser confirmados oficialmente por la organización.

Hasta el momento, la Copa Davis solo ha informado que habrá acción ambos días a partir de las 18:00 horas de Chile, sin entregar mayores detalles sobre el orden de los encuentros.

Los equipos de Chile y Serbia para la Copa Davis 2026

Por ahora, Serbia es el único equipo que ha confirmado bajas respecto a la nómina anunciada semanas atrás. Inicialmente, Novak Djokovic (4°) y Miomir Kecmanovic (60°) desistieron de participar en la serie.

A ellos se sumó Laslo Djere (92°), quien dirá baja por lesión y recientemente se sumó Hamad Medjedovic (90°), quien anunció que privilegiará su calendario. Así, Serbia reemplazará a ambos nombres con el joven Branko Djuric (499°), tenista de 20 años que se integrará al equipo serbio para enfrentar a Chile.

