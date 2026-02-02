Una importante semana se viene para el tenis chileno, porque entre el 6 y el 7 de febrero el equipo nacional de Copa Davis se medirá con Serbia por las clasificaciones para las Finales.

El capitán Nicolás Massú escogió a Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomás Barrios, Nicolás Jarry y Matías Soto para que se midan ante el siempre competitivo equipo serbio.

El jugador nacional que llega con más ritmo de competencia es Tabilo, quien viene de jugar la final del Challenger de Concepción, la que perdió con el paraguayo Diego Vallejo por 6-2, 1-6 y 6-1.

Alejandro Tabilo avanza en el ranking ATP

Pese a que se quedó con las ganas de ser campeón en el sur del país, la clasificación a la final del certamen penquistas le trajo réditos al zurdo en el escalafón mundial.

Alejandro Tabilo apareció este lunes en el casillero 73° del ranking ATP, avanzando seis peldaños en relación al lugar que tenía la semana pasada.

El número 2 de Chile sigue siendo para Cristian Garin, sin embargo, Gago perdió 10 puestos y se posiciona en el lugar 92° del mundo. El Tanque ya entrena en el estadio Nacional para la Copa Davis.

Cristian Garin es el número 2 de Chile. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

El equipo capitaneado por Nicolás Massú espera dar el golpe ante Serbia y volver a clasificar para las finales de la Copa Davis.

Los chilenos mejor ubicados en el ranking de la ATP

