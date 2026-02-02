Tras un año de la agresión en Copa Davis: la abismal diferencia entre Cristian Garin y Zizou Bergs

En la memoria sigue fresco el recuerdo del lamentable episodio que vivió Chile en la serie de Copa Davis ante Bélgica. Es que la definición quedó empañada por la agresión de Zizou Bergs contra Cristian Garin. Lo que se robó la tapa de todos los portales y prácticamente recorrió el planeta entero.

Tras quebrarle el saque al “Tanque”, Bergs emocionado se fue corriendo a realizar el cambio de lado. Pero no midió su celebración y golpeó con el hombro al tenista nacional. Lo que quedó en evidencia en la transmisión oficial. Sin embargo, el papelón vino minutos más tarde ya que el árbitro portugués Carlos Ramos pasó por alto la agresión y solo le dio un ‘warning’ al tenista europeo.

Lo que colmó la paciencia del equipo nacional que liderado por Nicolás Massú finalmente se retiró de la serie. “Lo considero un accidente desafortunado, no vi ninguna intención de que se produjera esa agresión”, explicó de forma insólita Ramos, quien presenció todo y aún así dejó mucho que desear en sus cobros.

La revancha de Garin, mientras Bergs se borró

Pero la vida da revanchas y ahora Cristian Garin se prepara para la próxima serie de Chile ante Serbia nuevamente por las Qualifiers de Copa Davis. El tenista nacional ya dio vuelta la página y tras el Australian Open, de inmediato retornó al país para preparar la serie junto con sus compañeros de equipo.

La raqueta iquiqueña incluso sufrió la pérdida de su padre, pero aún así dijo presente y estará en el equipo para la serie del 6 y 7 de febrero. Por lo que se perfila como carta fija para Nicolás Massú por el gran nivel que ha mostrado en las prácticas en arcilla.

Mientras tanto Zizou Bergs, que también participó en el Grand Slam, acusó una lesión en su cadera y decidió restarse de la serie de Bélgica contra Bulgaria. “Zizou sigue con molestias en la cadera, así que junto con su equipo decidió no jugar. Siempre prefiero un jugador al 100%”, lamentó el capitán Steve Darcis.

Lo llamativo fue que el jugador decidió aprovechar su tiempo libre en la nieve y hasta se mostró probando un tequila para combatir las bajas temperaturas. Todo esto mientras sus colegas siguen preparando la serie de Copa Davis. Lo que ahora molestó a los fanáticos belgas por el poco profesionalismo del tenista.