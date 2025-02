Una polémica de aquellas se desató en plena definición de Copa Davis. El tenista chileno Cristian Garin sufrió una violenta agresión y que no tuvo ninguna sanción para el equipo de Bélgica.

El polémico momento se registró cuando el belga Zizou Bergs le quebró al chileno y se puso 6-5 en el tercer set. El tema es que el local eufórico hizo el cambio de lado y en su intento por festejar terminó golpeando con su hombro en pleno rostro de Karin.

ver también Escándalo en la Copa Davis: Zizou Bergs arrolla a Cristian Garin y el chileno es descalificado

El chileno de inmediato cayó tumbado y tuvo que recibir atención médica. Incluso estuvo mareado por varios minutos y perdió la visión en parte de su ojo derecho. Pero lo más insólito vino minutos después ya que no hubo sanción categórica.

La agresión contra Cristian Garin

“No puede ser. Mira la repetición. Me pega en la cara. No puedo ver. Llevó dos horas jugando acá y no le dicen nada. Ve la repetición d enuevo. En el fútbol esto es expulsión”, lamentó Garin sacado del partido.



El tema finalmente terminó con un “warning” de parte del árbitro general portuges Carlos Ramos. Lo que provocó la indignación de Nicolás Massú que exigió la derrota de la raqueta belga por la feca agresión sobre el “Tanque”.

Luego el chileno recibió una advertencia y explotó. “Echame a mi. Echame. Nunca en la vida me pasó esto. No tuvieron los huevos para expulsaron porque es local”, gritó desaforado. Finalmente Garin no se presentó en cancha y terminó perdiendo el cuarto punto, por lo que Bélgica que se quedó con la serie ante Chile.

