Cristian Garin y el tenis chileno están de duelo tras el sensible fallecimiento de Sergio Garin, el papá del actual segunda raqueta nacional, quien dejó de existir este viernes tras luchar largo tiempo contra problemas de salud.

Este sábado, Garin rompió el silencio con un emotivo mensaje colgado en las redes sociales, con destino a la eternidad para su querido padre.

“Papi querido: nos tocó perder una lucha de más de un año y medio contra una enfermedad casi invencible. Aún así, nunca dejamos de creer que podíamos ganarle“, escribió Gago junto a fotografías con su papá.

ver también Luto en el deporte nacional: Fallece el padre del tenista nacional Cristian Garin

Gago llevará a su papá por siempre en el corazón

Agregó que “no tenerte acá se me hace profundamente difícil de aceptar. Es un vacío que siento que nunca voy a poder llenar. Todo lo que hiciste por tu familia, todo lo que diste para ayudarme a cumplir mis sueños, siempre sin pedir nada a cambio. Todo lo hacías por amor, por el simple hecho de verme feliz”.

“Fui testigo de muchas injusticias que te tocó pasar en la vida y, aun así, siempre las enfrentaste con humor, siguiendo adelante como si nada hubiera pasado. Me enseñaste que con mucho o con poco, siempre se puede ser feliz”, complementó el tenista nacional.

Garin sentencia que “te voy a elegir en todas mis vidas, viejo. Y cuando nos volvamos a encontrar te voy a cobrar la promesa que me hiciste. Descansa en paz gordito querido, estarás siempre en mi corazón“.

Publicidad

Publicidad

ver también Es 25 del ranking ATP, disputa el Abierto de Australia y sorprendió con mensaje a Cristian Garin: “Fuerza Gago”

El tenista nacional de 29 años y oriundo de Arica se encontraba en Chile tras su temprana eliminación del Abierto de Australia. Ahora está por ver si competirá en el Challenger de Concepción y posteriormente en la Copa Davis contra Serbia.