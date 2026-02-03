Chile vs Serbia: la gran duda que tiene Nicolás Massú para la Copa Davis

Chile ya entrena para el desafío que tiene este fin de semana en el Estadio Nacional: la llave contra Serbia por la Copa Davis. El equipo de Nicolás Massú quiere seguir avanzando en esta tradicional competición.

Alejandro Tabilo (73°) ya se sumó a los entrenamientos en la arcilla de Ñuñoa, pensando en que será el primer singlista del equipo nacional. El resto de la escuadra la componen Cristian Garin (92°), Tomás Barrios (112°), Nicolás Jarry (140°) y Matías Soto (146° en dobles).

Según El Mercurio, una de las grandes dudas que tiene Massú es quien será el segundo singlista. Por ranking, el elegido debería ser Garin, pero el problema es que todavía no ha ganado partidos en este inicio de temporada y llega sin ritmo en arcilla.

De parte del equipo chileno, sí destacan que Gago ha recibido inmenso apoyo en la interna ante el fallecimiento de su padre hace unos días. “Físicamente está bastante bien, y también desde lo emocional, que era lo que más nos tenía preocupados. Acá el grupo le sirve mucho de contención para estos momentos que son duros”, relató el doctor Alejandro Orizola, jefe médico de la escuadra.

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. El capitan de Chile Nicolas Massu entrega conceptos a Cristian Garin, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana, Parque Estadio Nacional de Santiago, Chile. 13/09/2025 Pepe Alvujar/Photosport Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. Chilean captain Nicolas Massu gives his thoughts to Cristian Garin, during the Davis Cup singles match valid for the World Group, played at the Anita Lizana Central Court, Parque Estadio Nacional in Santiago, Chile. 13/09/2025 Pepe Alvujar/Photosport

Después de Cristian Garin, aparece Tomás Barrios como el más cercano en ranking. Viene de ser semifinalista en el Challenger de Concepción y suma seis triunfos en el año, y el ritmo que tiene por sobre Gago podría darle la ventaja.

Muchísimo más abajo está la opción de Nicolás Jarry, quien no ha ganado partidos en esta temporada. Todo debe quedar resuelto en los próximos días para el inicio de la competencia el sábado 7 de febrero.