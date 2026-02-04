Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) ya vive la previa de una nueva serie de Copa Davis con la camiseta de Chile. El número uno nacional, en dialogo con Cooperativa Deportes, anticipó el duelo frente a Serbia y dejó en claro que llega en un buen momento.

El zurdo valoró la posibilidad de representar al país en una competencia histórica. Además, destacó la motivación que le genera jugar en casa y con el respaldo del público chileno, un factor que considera determinante en este tipo de enfrentamientos.

“Me encanta representar a Chile. Estoy con confianza y vengo preparado para darlo todo”, expresó el tenista en la antesala de la serie, reflejando el ánimo con que llega a uno de los compromisos más importantes del calendario.

Sobre la conformación del equipo y la decisión de quién disputará los primeros partidos, Tabilo evitó personalizar y apostó por la unidad del grupo. “Cualquiera puede jugar primero y hacer un gran partido, hay que ver cómo nos vamos sintiendo”.

El equipo chileno ya está próximo a jugar Copa Davis

La ausencia de Djokovic y el rol del público

El chileno también se refirió a la baja de Novak Djokovic (3°) en la serie, reconociendo que habría sido especial enfrentarlo. “Habría sido increíble tenerlo acá, aunque no sé si para el equipo era lo mejor, porque está jugando muy bien”.

En paralelo, subrayó la importancia del apoyo desde las tribunas, recordando que el respaldo de los hinchas suele marcar diferencias. “El público chileno es increíble. Nos dan su apoyo no solo acá, sino que en todo el mundo. Vengan con mucha energía, la vamos a necesitar”.

Chile enfrentará a Serbia este viernes 6 y sábado 7 de febrero en el court central “Anita Lizana” en el Parque Estadio Nacional, en una serie que será transmitida exclusivamente por DirecTV y que marcará un nuevo capítulo para el equipo nacional en la Copa Davis.