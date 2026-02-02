O’Higgins y Deportes Concepción bajarán el telón de la primera fecha de la Liga de Primera. El duelo, que originalmente tenía al León de Collao como local, debió cambiar de sede por los incendios en la Región del Biobío y finalmente se jugará este lunes en Rancagua.

Será un desafío mayor para el cuadro penquista, que vuelve a la división de honor tras 18 años y debutará nada menos que ante un O’Higgins clasificado a Copa Libertadores. Con un plantel reforzado y Joaquín Larrivey como estandarte, los dirigidos por Patricio Almendra buscarán comenzar con el pie derecho su esperado regreso a Primera.

¿Dónde ver O’Higgins vs. Deportes Concepción EN VIVO?

O’Higgins vs. Deportes Concepción, juegan este lunes 2 de enero, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

En esta ocasión el partido entre Celestes y Lilas, será transmitido por televisión abierta , por la señal de Canal 13 (13.1 digital) , de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

La transmisión también estará a cargo de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

