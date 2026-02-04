Es tendencia:
Copa Libertadores

Hora y canal para ver: Debut de Esteban Pavez en Alianza Lima podrá verse GRATIS por la TV abierta

El ex capitán de Colo Colo es parte de la nomina con que Alianza Lima visitará a 2 de Mayo de Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Por Patricio Echagüe

El debut de Pavez en Alianza se puede dar esta noche.
El debut de Pavez en Alianza se puede dar esta noche.

La Copa Libertadores está por fin de vuelta con el desarrollo de la fase 1 de clasificación, donde en diferentes llaves de eliminación directa varios equipos lucharán por seguir vivos en su afán de ocupar uno de los últimos cuatro cupos restantes en los grupos.

Estos elencos son Alianza Lima de Perú, Deportivo Táchira de Venezuela, Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay, Juventud de Las Piedras de Uruguay y The Strongest de Bolivia.

Por suerte los hinchas chilenos podrán ver una de las llaves por la TV abierta, siendo por suerte un partido que involucra a un chileno que hasta hace poco fue referente de Colo Colo.

Debut de Esteban Pavez en Alianza Lima podrá verse en TV abierta

Hablamos del compromiso entre el 2 de Mayo de Paraguay vs Alianza Lima en el Estadio Río Parapití, donde a partir de las 21:30 (hora de Chile) jugarán la ida de esta llave válida por la fase 1.

El chileno Esteban Pavez está dentro de los citados por Pablo Guede para este importante compromiso, por lo que bien podría ser su debut oficial con la camiseta de Alianza Lima.

Es más, los mismos medios peruanos así lo adelantan, ya que lo dan como titular en el mediocampo junto a Fernando Gaibor y Jairo Vélez.

¿Dónde ver GRATIS por TV abierta y ONLINE el Alianza Lima vs 2 de mayo por la Copa Libertadores 2026?

Es compromiso podrá verse gratis por la TV abierta en Chilenvisón, así como también online en Pluto TV, el sitio web de CHV y el canal oficial de YouTube de Chilevisión.

CHV Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
