2 de Mayo vs. Alianza Lima: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la Copa Libertadores 2026

¡Esta semana vuelve la Copa Libertadores! El máximo torneo de clubes de la Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

Primer partido Copa Libertadores 2026.

Este miércoles, Alianza Lima deberá viajar a Paraguay para enfrentar a Sportivo 2 de Mayo en el duelo de ida de la Fase 1 por la Copa Libertadores 2026; duelo que marcará el comienzo del sueño blanquiazul por llegar a la fase de grupos.

Pero ojo, porque esta llave tiene un condimento especial, ya que el ganador se medirá con Sporting Cristal en la siguiente ronda. En la previa, el equipo de Pablo Guede ha debido ajustar su once tras una compleja preparación, marcada por lesiones y una denuncia que obligó al técnico a reordenar el plantel.

2 de Mayo vs. Alianza Lima: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima se juega este miércoles 4 de febrero a partir de las 21:30 horas de Chile en el Estadio Rio Parapiti, por Copa Libertadores.

El duelo entre Peruanos y Guaraníes será transmitida por TV en Chile a través de ESPN Premium, por Chilevisión por TV y de manera online, también a través de la aplicación MiCHV. También tienes la posibilidad de verlo en streaming por Disney+ Premium.

Revisa las señales según tu cableoperador:

CHV

  • VTR: 21(Santiago)/711
  • DirecTV: 151/1151
  • Movistar: 121/811
  • Claro: 55/555
  • Zapping: 21
  • TuVes HD: 57
  • Entel: 66
  • Mundo: 15/515
  • GTD/Telsur: 21/27
Programación ida fase 1 Copa Libertadores 2026

  • The Strongest (Bol) vs. Deportivo Táchira (Ven): martes 3 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+.
  • 2 de Mayo (Par) vs. Alianza Lima (Per): miércoles 4 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN PremiumCHV webYouTube de CHVPluto TV y Disney+.
  • Juventud de Las Piedras (Uru) vs. Universidad Católica (Ecu): jueves 5 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+.
Los duelos de revancha se jugarán la próxima semana y ahí quedará resuelto qué tres equipos lograrán meterse en la segunda ronda previa del certamen continental, instancia en la que recién harán su estreno O’Higgins de Rancagua y Huachipato.

En paralelo, Coquimbo Unido y Universidad Católica ya están instalados en la fase de grupos y aguardan por sus respectivos rivales.

